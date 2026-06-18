Міністри оборони НАТО прокоментували зменшення військової присутності США в Європі

Європейські країни НАТО будуть обговорювати зі США зменшення присутності американських військ у Європі та проситимуть зачекати з далекобійними можливостями. Подробиці перемовин прокоментували генеральний секретар НАТО Марк Рютте і кілька європейських міністрів оборони перед початком зустрічі голів оборонних відомств країн НАТО у Брюсселі 18 червня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

За словами Рютте, США вже повідомили союзникам про скорочення частини свого внеску до моделі сил НАТО, яка використовується для оборонного планування.

«США давно говорили про те, що їм доводиться приділяти увагу кільком театрам воєнних дій одночасно. Вони не можуть надто розпорошувати свої ресурси. Тому Сполучені Штати заздалегідь повідомили, що дещо скоротять свій внесок у модель сил НАТО. Учора мене запитували, чи відбувається це негайно. Так, це відбувається негайно», – сказав генсек.

Водночас він запевнив, що у критичній ситуації США прийдуть на допомогу.

«У реальності, якщо почнеться війна і виникне ситуація за статтею 5, усі союзники, включно зі США, використають максимум своїх можливостей для ведення війни», – додав Рютте.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що такий розвиток подій був очікуваним з огляду на бажання США мати змогу більше зосередитися на Індо-Тихоокеанському регіоні.

Водночас Пісторіус попередив, що не всі спроможності європейські партнери можуть замінити відразу, тож сьогодні перемовини зі США будуть відбуватися щодо того, щоб мати трохи більше часу.

«Якщо йдеться про можливості далекобійних високоточних ударів, нам потрібен або перехідний період, або більше часу до їхнього виведення. Саме це буде предметом переговорів із нашими американськими партнерами», – сказав німецький міністр.

Він також заявив, що у Європі ще не визначилися, як саме перерозподілити ролі у звʼязку зі скороченням присутності США.

«Я розумію, що вам хотілося б уже сьогодні знати, хто саме і які американські спроможності замінить у разі їхнього скорочення. І вас не здивує, якщо я скажу, що рішення про те, хто саме перебере завдання американців, якщо до цього дійде, ще не ухвалене», – додав німецький міністр.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур запевнив, що можливі зміни американської військової присутності в Європі не означають відхід США від зобовʼязань.

«Не так важливо, де саме розташовані конкретні спроможності – у Німеччині, Іспанії чи в американському штаті Джорджія», – сказав Певкур.

За його словами, у випадку з авіаційними силами перекидання підрозділів зі США до Європи займає лише п’ять-шість годин, тому місце їхнього постійного базування не є критичним.

Водночас естонський міністр наголосив, що певні американські сили та засоби повинні залишатися в Європі. «Є спроможності, які мають бути тут, у Європі, і вони залишаться тут. Тут немає жодних питань», – зазначив він. Він наголосив, що США не відмовляються від своїх зобов’язань перед НАТО.

«Це не означає, що Сполучені Штати виходять з НАТО чи змінюють свої зобов’язання перед Альянсом», – зазначив голова Міноборони Естонії.

Водночас європейські союзники визнають, що їм доведеться суттєво збільшувати власні оборонні можливості.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що настав час, коли Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

За його словами, Стокгольм уже пришвидшує створення сухопутних сил НАТО у Фінляндії, збільшує допомогу Україні та розширює внесок у закупівлю американського озброєння для Києва.

Очікується, що питання розподілу оборонного навантаження між США та європейськими союзниками стане однією з головних тем саміту НАТО в Анкарі у липні.

У травні в Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох.

Президент США Дональд Трамп неодноразово різко критикував Європу за недостатні, на його думку, витрати на оборону і не раз говорив, що він може розглянути питання про вихід Сполучених Штатів із НАТО.

Європейські політики заявляли, що прислухалися до заклику Трампа збільшити оборонні витрати і взяти на себе велику відповідальність за безпеку континенту. Однак вони побоюються, що поспішне виведення американських військ і озброєнь може зробити Європу вразливою для військового нападу з боку Росії, хоча Москва заперечує наявність подібних намірів.