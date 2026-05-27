Польща усвідомлює загрозу з боку Росії та посилює власну обороноздатність, водночас повної мобілізації поляків до оборони чи підготовки до війни нині немає. Про це у інтерв'ю Радіо Свобода заявив посол України в Польщі Василь Боднар, відповідаючи на питання про те, чи відчувають поляки загрозу своїй безпеці від Російської Федерації.

За його словами, польське керівництво чітко розуміє необхідність підтримувати Україну у протидії російській агресії.

«Більшість політичної еліти, уряд, президент – вони чітко декларують необхідність підтримки України у боротьбі з Росією. Тут немає ні дискусій, ні суперечностей, тому що Росію у Польщі десятиліттями, а може, і століттями сприймають як вічну загрозу. Є чітке розуміння, що чим більше ми підтримуємо Україну, тим Україна більше може відбити загроз з боку Росії і таким чином створювати менше загроз для Польщі», – пояснив посол ситуацію у Польщі.

Хоча, за його словами, частина політиків, особливо правих, говорить, що Польща вже багато допомогла і Україна має бути вдячна – і ця риторика підтримується частиною польського суспільства.

Також посол України в Польщі наголосив, що країна активно переймає український досвід у питаннях цивільного захисту: від організації укриттів до медицини в умовах війни.

«Ми розпочали мережу конференцій, присвячену обміну досвідом України під час війни. У нас вже була велика конференція із медицини на війні. (...) Як створювати об’єкти цивільного захисту, бомбосховища тощо. Тобто насамперед іде підготовка цивільного населення до можливих загроз. Міністерство оборони видало недавно порадник, у якому орієнтує, як поводитися у разі надзвичайних і військових ситуацій», – поділився деталями підготовки Василь Боднар.

Водночас, за його словами, Польща посилює обороноздатність і залишається однією із лідерів НАТО за витратами на оборону.

«Більше ніж 4,5 відсотка ВВП витрачають на закупівлю обладнання, на тренування нових військ. Створено за зразком України підрозділи територіальної оборони. Вони дуже детально переймають український досвід, співпрацюють», – зазначив посол.

За його словами, відчуття загрози є, але не серед усього населення Польщі.

«Це відчуття загрози існує в керівних елітах та урядових колах. Але сказати, що повністю населення зараз змобілізоване на оборону чи готується до війни, ми так не скажемо, тому що є все-таки, може не ілюзія, але враження, що є парасолька НАТО, що розміщення американських військ допоможе стримати чи відстрашити Росію», – резюмував Василь Боднар.

Днями президент США Дональд Трамп оголосив, що США відправлять до Польщі додатково 5000 військовослужбовців.



