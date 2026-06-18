«НАТО 3.0». Геґсет оголосив, що США протягом 6 місяців переглянуть присутність сил у Європі

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Пентагон проведе перегляд присутності своїх сил і баз в Європі протягом наступних шести місяців. Він сказав про це 18 червня міністрам оборони НАТО, які зібралися на зустріч у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, в той час, як Вашингтон тисне на союзників, щоб вони посилили свою оборону.

«Цей перегляд триватиме до шести місяців, хоча може завершитися й раніше. Назвімо його «перегляд НАТО 3.0». Цей огляд буде проведений із використанням інформації від збройних сил Сполучених Штатів та європейського командування. Він включатиме консультації з Конгресом США і нашими союзниками. Але не помиляйтеся – це буде справжній перегляд. Його мета – переконатися, що НАТО швидко й незворотно рухається до моделі, в якій Європа бере на себе провідну роль. Бере основну відповідальність за оборону Європи», – сказав Геґсет. При цьому він прямо не заявив, що перегляд може призвести до скорочення розгортання американських військ у Європі.

Голова Пентагону також розкритикував союзників, які не підтримали Сполучені Штати під час війни з Іраном, після того, як деякі з них заперечували право США на базування і прольоти для діяльності, пов’язаної з війною.

«Це було ганебно. Такі союзники поставили під загрозу життя американських військових, відмовившись надати передбачуваний доступ і право на проліт, які взагалі не повинні були ставитися під сумнів», – сказав Геґсет, додавши, що перегляд США гарантуватиме право Сполучених Штатів на базування і прольоти.

Міністр оборони США також заявив, що надалі сплата Вашингтоном своїх внесків для покриття організаційних операційних витрат НАТО – приблизно 790 мільйонів доларів у 2026 році – буде «залежати» від досягнення союзниками цільових показників витрат.

«Якщо союзники не витрачатимуть кошти з належною терміновістю, наші внески зменшуватимуться. НАТО має бути вулицею з двостороннім рухом. Це просто здоровий глузд. Америка не може дбати про оборону Європи більше, ніж самі європейці», – сказав він.

20 травня у Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох – це повернення до рівнів бойових бригадних груп у Європі у 2021 році. Водночас в оборонному міністерстві заявили, що через таке рішення «тимчасово затримується» розгортання сил Сполучених Штатів у Польщі, «яка є зразковим союзником США». 22 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що США відправлять до Польщі додатково п’ять тисяч військовослужбовців, «виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького».

Перед тим Трамп оголосив про плани вивести 5 000 військовослужбовців з Німеччини.

На початку червня Сполучені Штати Америки офіційно повідомили своїм союзникам по НАТО про намір «скоригувати розмір свого внеску» в Модель сил НАТО. Як заявило Європейське командування збройних сил США, Сполучені Штати приведуть свій внесок у Модель сил НАТО (NATO Force Model) у відповідність до курсу на справедливий розподіл навантаження, позначений у новій редакції Стратегії національної оборони.

Метою ініціативи, як вказано в повідомленні, є те, щоб Європа «брала на себе основну відповідальність за свою власну конвенційну (тобто неядерну – ред.) оборону у відповідь на загрози безпеці, з якими вона стикається».

Як заявив командувач силами НАТО в Європі й водночас голова Європейського командування збройних сил США генерал Алексус Гринкевич, «нездорова залежність у Моделі сил НАТО від американських військ існувала надто довго».

«Президент Трамп, міністр Геґсет й інші чітко дали зрозуміти, що це має змінитися, і це зміниться», – сказав Гринкевич, заявивши, що потенційна можливість одночасних конфліктів на кількох театрах воєнних дій вимагає саме цього.

За словами Гринкевича, в результаті реформ НАТО в Європі буде тільки сильнішим, оскільки країни Європи все більшою мірою будуть забезпечувати свою безпеку.