Польща пропонує Пентагону створити на своїй території нову постійну базу військ США – міністр

Польща передала Пентагону офіційну пропозицію щодо створення на своїй території нової постійної бази американських військ. Про це у соцмережі Х повідомив очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він зауважив, що залученість США до забезпечення безпеки Польщі не зменшується – «навпаки, вона може стати ще більшою».

«Я передав міністру оборони США Піту Гегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі. Безпечна Польща – це сильна армія, сильне суспільство, а також міцні союзи», – написав Косіняка-Камиша.

Американська сторона наразі на це звернення не реагувала.

22 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що США відправлять до Польщі додатково п’ять тисяч військовослужбовців, «виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького». Президент Польщі своєю чергою подякував лідерові США.

20 травня у Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох – це повернення до рівнів бойових бригадних груп у Європі у 2021 році. Водночас в оборонному міністерстві заявили, що через таке рішення «тимчасово затримується» розгортання сил Сполучених Штатів у Польщі, «яка є зразковим союзником США».



