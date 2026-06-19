Мерц вважає, що країна в стані війни не може стати повноправним членом ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, що його ідея про «асоційоване членство» України в Європейському Союзі базується на прикладі приєднання до ЄС територій східної Німеччини після падіння Берлінської стіни. Про це Мерц сказав на підсумковій пресконференції після саміту ЄС 19 червня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

На думку канцлера, повноправний вступ неможливий доти, доки триває війна в Україні.

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«Асоційоване членство можливе без змін до договорів ЄС. Для цього є прецеденти. Нагадаю, що після об’єднання Німеччини у 1990 році територія колишньої НДР була інтегрована до Європейського Союзу, хоча ще не була представлена в його інституціях. Тоді для східнонімецьких земель було створено статус спостерігачів у Європейському парламенті. 18 представників зі Східної Німеччини працювали там без права голосу. І це відбулося без зміни установчих договорів. Саме тому і моя пропозиція може бути реалізована без перегляду договорів. Усе інше зараз було б ілюзією», – заявив голова німецького уряду.

Водночас він наголосив, що шлях України до членства буде тривалим:

«Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати повноправним членом Європейського Союзу», – сказав Мерц.





Минулого місяця Франція та Німеччина підготували окремі дискусійні документи про те, як надалі підходити до розширення ЄС.

Пропозиція Фрідріха Мерца передбачає негайне відкриття всіх переговорних кластерів для України і фактичну присутність України в інституціях ЄС – із власними євродепутатами, єврокомісаром і участю в самітах лідерів ЄС, але без права голосу.

У Києві ця ідея викликала неоднозначну реакцію. Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в ЄС має бути лише повноцінним і повноправним.