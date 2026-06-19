Мадяр заявив, що за його ініціативою з декларації ЄС виключили положення про прискорений вступ України

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що з його ініціативи із декларації саміту ЄС у Брюсселі в останній момент виключили положення про прискорений вступ України.

За його словами, під час роботи над текстом на пропозицію Угорщини підсумковий документ був «значно доопрацьований», і «це було непросто».

«Вперше за півтора року можлива заключна заява, ухвалена всіма державами-членами», – написав Мадяр у соцмережі X.

Цього місяця ЄС схвалив відкриття першого із шести переговорних кластерів про вступ України і Молдови. Перший кластер, відомий як «Основи», охоплює, зокрема, верховенство права, функціонування демократичних інституцій, реформу державного управління й економічні критерії.

Напередодні Мадяр на своєму першому саміті ЄС у Брюсселі повідомив про «застереження» щодо подальшого прогресу України на її шляху до Євросоюзу й запевнив, що його країна в цьому «не самотня». «Вони (застереження – ред.) стосуються того, що після відкриття першого кластера одразу пропонується відкрити всі інші кластери й переговорні розділи… Ми виступаємо за вступний процес, заснований на заслугах і конкретних результатах», – заявив Мадяр.

Угорський лідер пояснив, що не підтримує різницю в ставленні до різних держав-кандидатів, і згадав балканські країни, які роками очікують на відкриття переговорних кластерів.

Прем’єр Угорщини зазначив, що країни-члени ЄС розділилися у підходах щодо переговорного процесу з Україною: «хтось хоче іншу процедуру вступу, хтось хоче негайно відкрити всі розділи, хтось пропонує відкрити лише два розділи». Мадяр не називав поіменно держави-прихильники різних підходів.

Київ подав заявку на членство в ЄС у 2022 році, через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії, і незабаром отримав статус кандидата.

Колишній угорський уряд Віктора Орбана блокував початок формальних переговорів, звинувачуючи Україну в утиску етнічних угорців, які живуть головним чином у Закарпатській області. З Молдовою, яка подала заявку невдовзі після України, переговори не розпочиналися, оскільки в ЄС не бажали «відокремлювати» цю країну у процесі вступу до Євросоюзу від України. Новий уряд Петера Мадяра на початку червня оголосив про те, що досяг з Україною угоди про права угорців. Це відкрило шлях до переговорів щодо вступу як з Україною, так і з Молдовою.

Україна у переговорах про встур до Європейського Союзу виступає за якомога швидше відкриття всіх кластерів, розповів 16 червня український президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. «Він (Мерц – ред.) на нашому боці, він розуміє, що Україна розраховує на прискорений шлях», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що не всі європейські лідери підтримують прискорену процедуру вступу, оскільки віддають перевагу чітким і зрозумілим етапам розширення ЄС. «Але ми – не всі, за всієї поваги до всіх. Ми перебуваємо в стані війни, і нам потрібні більш креативні кроки, швидкі кроки», – наголосив глава української держави.

Тим часом європейські дипломати, які готували саміт лідерів ЄС у Брюсселі 18 червня, закликають Україну виявляти реалізм у питанні вступу. Вони розповідали Радіо Свобода, що процес спиратиметься виключно на виконання Україною необхідних реформ і відповідність критеріям.

«Україна хотіла б отримати певну «геополітичну знижку» в процесі розширення. Але це так не працює. Саме тому й циркулюють усі ці документи щодо проміжного статусу», – зауважив співбесідник Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС.

Дипломат звернув увагу, що темп необхідних для членства в ЄС реформ в Україні дещо сповільнився. Але водночас наголосив на необхідності діяти на випередження в самому Євросоюзі й готувати європейські суспільства до нової можливої хвилі розширення.

Європейський Союз і Київ 15 червня офіційно почали переговори за першим кластером про вступ України до блоку. Це кластер «Основи», який охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість державних закупівель, свободу слова, права людини, функціонування демократичних інституцій.