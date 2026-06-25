Трамп: Зеленський «досить добре справляється» у війні з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський «досить добре справляється» у війні з Росією.

«Він досить добре справляється, як не крути, він принаймні тримається. Багато людей гине з обох боків, але я думаю, що він справляється досить добре», – сказав Трамп у Білому домі 24 червня під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте, відповідаючи на запитання журналістів.

«Треба сказати, що він сміливий, у нього чудове обладнання, і в нього чудові люди, у нього – бійці», – додав Трамп, який на початку цього року казав, що в президента України Володимира Зеленського «немає карт» на руках, тобто він – у слабкій позиції у протистоянні з Росією.

Президенти США й України нещодавно зустрічалися під час саміту G7 у Франції, де лідери домовилися посилити тиск на Росію, щоб припинити війну проти України.

Після цього відразу кілька ЗМІ з посиланням на джерела написали про зміну позиції Дональда Трампа щодо війни РФ в Україні. Як стверджують, зокрема, Financial Times і Kyiv Independent, Трамп – у тому числі під враженням від останніх успіхів України – став більш відкритим до посилення тиску на Росію і навіть, як стверджується, у ході розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав його діяти більш рішуче.

У Білому домі офіційно не підтверджували, що Трамп закликав Зеленського до активніших дій, але заявили, що президент є «прихильником миру через силу».

Раніше повідомлялося, що на саміті G7 Зеленський показав Трампу знімки ушкодженої російським ударом Києво-Печерської лаври, що справило на президента США велике враження.

У спільній заяві лідерів «Групи семи», підписаній і Трампом, висловлюється підтримка України і готовність посилити тиск на Росію. Торік Трамп не підписувався під такою заявою. Сам президент США заявив, що Росії «слід укласти угоду», а представник Вашингтона в ООН днями зазначив, що «час працює не на Росію».



Про будь-які практичні рішення, включаючи нові санкції, постачання озброєння або питання щодо ліцензії на виробництво засобів ППО в Україні, Вашингтон на даний момент не оголошував.



У Москві, з одного боку, заявляють, що на саміті G7 виявилося якесь зрушення позиції США, з іншого, за словами голови МЗС Росії Сергія Лаврова, повідомлення ЗМІ про те, що Трамп нібито дав добро Києву на посилення військових дій проти РФ – це «спроба видати бажане за дійсне». Виступаючи напередодні в Москві, Лавров знову відкинув ідею замороження конфлікту по лінії фронту і припинення вогню для проведення переговорів.