ISW: Путін у заявах про переговори з Україною підтвердив вимогу її капітуляції

Російський лідер Володимир Путін і високопосадовці Кремля знову підтвердили відданість Росії своїм початковим воєнним цілям – повній капітуляції України, у той час як Україна, Сполучені Штати і Європа готові відновити переговори щодо припинення війни, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Путін 23 червня заявив, що РФ готова до мирних переговорів з Україною, але вестиме переговори лише на основі Стамбульських протоколів 2022 року, своєї промови в Міністерстві закордонних справ Росії у червні 2024 року й домовленостей зі США, нібито досягнутих у серпні 2025 року в Анкориджі. Усе це містило вимогу капітуляції України, вказують аналітики.

«Таким чином, заяви Путіна від 23 червня відображають його погляд на максималістську позицію, з якої він розпочне будь-які поновлені мирні переговори», – йдеться у звіті.

Аналітики нагадують, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров аналогічно заявив 23 червня, що РФ досягне всіх своїх воєнних цілей, включаючи нейтралітет і без’ядерний статус України, скасування нібито «дискримінаційних» законів проти російської мови і Російської православної церкви, а також повагу України до незаконних фіктивних російських референдумів на окупованих територіях сходу і півдня України.

«Заяви як Путіна, так і Лаврова є повторенням початкових воєнних цілей Росії від 2022 року, що рівнозначно повній капітуляції України, і фактично сигналізують про те, що будь-яка мирна угода, яка не відповідає російським вимогам не лише до України, а й до НАТО і Заходу, не задовольнить Росію», – кажуть в ISW.

В Інституті вивчення війни також зазначили, що Путін продовжує спиратися на переговорну тактику, спрямовану на те, щоб створити хибне враження, «ніби російські війська ось-ось прорвуть українську оборону».

«23 червня Путін заявив, що майбутні мирні переговори мають враховувати нинішні «реалії поля бою» – вираз, який Кремль давно використовує для позначення російських успіхів на полі бою, що, як свідчать усі наявні дані, є здебільшого незначними і поступовими. Кремлівські чиновники використовують цей вислів, намагаючись створити враження, ніби український фронт руйнується, щоб Україна і її партнери, побоюючись подальших російських наступальних операцій, негайно капітулювали перед вимогами Росії», – йдеться у звіті.

«Однак згадка Путіна 23 червня про нібито «реалії на полі бою» ігнорує той факт, що темпи наступу РФ неухильно знижуються з листопада 2025 року, а кампанія ударів України по цілях середньої дальності дедалі більше гальмує російську логістику на окупованій території України, що починає проявлятися на лінії фронту», – додали аналітики.

Останні мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».