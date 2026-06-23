Посол України в ООН попередив про наслідки «вичікувальної позиції» Радбезу щодо війни РФ

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 22 червня, наголосив, що Україна готова до переговорів із Росією для припинення війни, але в разі відсутності реакції, змінить свою пропозицію.

«Протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію про повне й безумовне припинення вогню. На жаль, простягнута Україною рука так і залишилася висіти в повітрі», – сказав Мельник.

«Україна готова до прямих переговорів з Росією з метою забезпечення справедливого і тривалого миру, відповідно до Статуту ООН. Однак наше терпіння не безмежне. Якщо Рада безпеки й надалі обиратиме вичікувальну позицію, я не можу виключити, що Україна може переглянути і змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є значним компромісом», – додав він.

Посол України при ООН наголосив, що протягом останніх місяців Україна «докорінно змінила» динаміку війни, яку веде Росія, і, за його словами, «це лише початок».

«Бумеранг війни, розв’язаний паном Путіним, повернувся на російську територію, і росіяни вперше відчувають темний подих його війни. Майже 40 відсотків російських нафтопереробних заводів пошкоджені й більше не можуть підтримувати її військову кампанію. Останні дні показали, що навіть щит протиповітряної оборони, побудований навколо Москви, посилений усіма системами, перетягнутими з усієї Росії, не захищає її військові цілі», – сказав Мельник.

Він закликав війська РФ «забиратися з України якомога швидше, поки не стало надто пізно», зазначивши, що Росія «ніколи не зможе утримати» окуповані землі.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.