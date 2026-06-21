Помічник Путіна: РФ чекає на «перемогу», а не виконання домовленостей зі США

Росія не чекає на виконання домовленостей щодо України, нібито досягнутих зі США торік в Анкориджі, натомість чекає на «перемогу», заявив в інтерв’ю російському державному телебаченню помічник президента Росії Юрій Ушаков, його слова цитують російські агенції.

За словами Ушакова, «одна зі сторін» (очевидно, США), «…виявилася не зовсім спроможною пройти свою частину шляху, виконати домовленості». У чому полягали ці домовленості, він не пояснив. Помічник Путіна твердить, що Росія тепер чекає не на реалізацію домовленостей, а на досягнення «своїх власних цілей».

Ще кілька днів тому Ушаков, як і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, не виключав, що так звані домовленості все ж таки будуть виконані. Ушаков зазначав, що країни ЄС та Україна мають на меті не їхнє виконання, а поразку Росії. За його словами, це надії марні, оскільки ситуація на фронті нібито складається на користь Росії.

Російські офіційні особи заявляли про так званий дух Анкориджа, або «розуміння», досягнуті там, протягом багатьох місяців після зустрічі президентів Росії та США, яка відбулася 15 серпня 2025 року. У цьому конкретний зміст цих «домовленостей», не розкривалося. Як правило, коментатори припускали, що могло йтися про те, що США підтримали заморожування конфлікту та погодилися з російською вимогою про передачу всього Донбасу під контроль Росії – з чим не погодилася Україна. Проте сам американський лідер Дональд Трамп заперечував, що така домовленість була. У Києві натякали на те, що США чинять тиск на Україну з метою добитися від неї територіального компромісу, проте прямо про вимогу піти з Донбасу не заявлялося.

На саміті «Групи семи» у Франції Трамп підтримав заяву, в якій йдеться про підтримку України та про те, що ситуація на полі бою змінюється на її користь. Раніше представники адміністрації США говорили, що не відмовляються від посередницьких зусиль, але наразі переговори між Україною та Росією фактично зупинилися.