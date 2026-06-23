Лавров заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова відновити мирні переговори з Україною з того місця, де вони були зупинені.

«Ми готові розмовляти з Києвом, як ми завжди це робили», – сказав Лавров.

Він зазначив, що параметри політико-дипломатичного регулювання були обговорені та погоджені на Алясці майже рік тому.

Ця заява Лаврова пролунала на тлі обмежень на продаж бензину у Росії. Цьому передували українські атаки по російських НПЗ.



Останні мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.