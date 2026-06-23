У Росії обмеження на продаж бензину дійшли до Сибіру

Щонайменше в трьох сибірських областях Росії запроваджені обмеження на продаж бензину.

Губернатор Омської області Віктор Хоценко ввечері 22 червня оголосив, що «щоб уникнути штучного ажіотажу на заправках», забороняється продаж палива в каністри і встановлюється ліміт 40 літрів бензину на один автомобіль. Також обмежується продаж дизельного палива (80 літрів на одну заправку на звичайних АЗС, 200 літрів – на трасах).

Голова Іркутської області Ігор Кобзєв 22 червня повідомив, що в регіоні «вимушені перейти на ручний режим роботи – визначаємо обсяги палива по кожному з отримувачів індивідуально».

Новосибірський губернатор Андрій Травніков уранці 23 червня заявив, що на території області доведеться обмежити продаж палива через те, що ліміти на бензин та дизель запровадили в сусідніх регіонах. За словами Травнікова, він доручив обласному Мінпромторгу «провести переговори з власниками мереж АЗС для вироблення протягом дня однакової позиції з цього питання».

Українські військові регулярно завдають ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. За даними Reuters на кінець травня, через атаки дронів майже всі найбільші НПЗ в центральній частині Росії були змушені скоротити або зупинити переробку.