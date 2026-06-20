Зеленський: українські дрони тепер здатні вражати цілі в тилу РФ на відстані у 3 тис. км

Українські дрони тепер здатні вражати цілі в тилу РФ на відстані у 3000 кілометрів, повідомив президент Володимир Зеленський.

У вечірньому зверненні президент зауважив, що «далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії» (йдеться про нафтопереробний завод, – Ред.). Віддаленість цього Тюменського НПЗ від кордонів України сягає 2000 кілометрів. Також Зеленський повідомив, що «ціль уражена завдяки новим модернізованим дронам FP».

«Тепер наші дрони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів. Вдячний інженерам Fire Point», – сказав президент України.

Український лідер акцентував, що «план українських далекобійних санкцій виконується». Зеленський також проінформував, що тривають удари ЗСУ на середній дистанції, які спрямовані проти воєнних цілей на тимчасово окупованій території України.

«Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику», – сказав президент України.

У Тюменській області Росії українські дрони атакували місцевий нафтопереробний завод, повідомив губернатор регіону Олександр Моор.

Він заявив, що атака була відбита, і що, за попередньою інформацією, завод не постраждав. Регіональне управління МНС Росії доповіло про ліквідацію пожежі на площі 100 квадратних метрів.

Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів, на відео, що з’явилися в телеграм-каналах, видно стовп диму, що піднімається з боку НПЗ. Російське видання Astra також зазначило, що дим піднімається над Тюменським НПЗ.

Раніше повідомлялося, що у Тюменській області, а також у сусідніх областях – Курганській, Челябінській і Свердловській – запровадили режим безпілотної небезпеки. У тюменському аеропорту «Рощино» запровадили обмеження на виліт і прийом рейсів.

Тюменський НПЗ (раніше Антипінський НПЗ) – найбільший незалежний нафтопереробний завод у Росії і єдиний промисловий НПЗ в Уральському федеральному окрузі, писало видання Forbes. Відстань від Тюмені до кордону з Україною – близько двох тисяч кілометрів.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко зазначив, що проєктна потужність переробки підприємства становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

«Взагалі це рекордна відстань ураження українських дронів Deep strike», – прокоментував він удар.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.