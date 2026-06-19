ISW: удар по Москві викриває слабкі місця Росії і її нездатність захистити власне населення

Повторні українські удари по добре захищених районах глибокого тилу Росії, таких як Москва, продовжують викривати слабкі місця РФ і її нездатність захистити власне населення, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«ISW, як і раніше, вважає, що зростання частоти, масштабів і глибини української кампанії ударів на великі відстані по добре захищених великих російських містах, таких як Москва і Санкт-Петербург, свідчить про посилення вразливості російської протиповітряної оборони і про дилеми, з якими стикається Кремль, вирішуючи, як реагувати на внутрішню ціну війни, яку він розпочав», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважили, що низка нічних ударів України змогла завдати значних збитків, навіть попри те, що російські військові блогери стверджували, що війська РФ досягли високого показника перехоплення дронів. «Схоже, Україна нарощує свої можливості у сфері використання дронів настільки, що навіть відносно невелика кількість БпЛА, які досягають своїх цілей, приносить значні результати», – кажуть в ISW.

У проти 18 червня українські війська завдали масштабного удару по Росії, зосередивши атаку на Москві і вдруге за два дні завдавши удару по Московському нафтопереробному заводу.

У Генштабі ЗСУ заявили, що на НПЗ зафіксоване влучання і масштабну пожежу – щонайменше п’ять точок горіння. Зокрема, за повідомленням, горіли комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки і резервуарний парк.

Агентство Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомило, що українські сили ударом пошкодили блок переробки нафти «Євро+». До складу комплексу входить установка первинної перегонки нафти АВТ-6 потужністю 140 тисяч барелів на добу, на яку припадає близько 47% потужності первинної переробки заводу. За даними співрозмовників агентства, пошкоджень також зазнали резервуари для зберігання нафти і нафтопродуктів, трубопроводи й допоміжне обладнання.

Раніше українські сили завдавали ударів по Московському нафтопереробному заводу вночі проти 16 червня.

Міністерство оборони Росії заявило, що російська протиповітряна оборона збила 555 українських безпілотників у ніч проти 18 червня, а пізніше уточнило, що російські сили нібито збили 992 безпілотники і чотири ракети за минулу добу.

Московський НПЗ – один із ключових постачальників палива для столичного регіону Росії. За оцінками експертів, після двох атак поспіль підприємство може не працювати ще кілька днів.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.