Українські дрони пошкодили ключову установку НПЗ у Москві – Reuters

Українські безпілотники під час атаки на Московський нафтопереробний завод у Капотні 18 червня пошкодили блок переробки нафти «Євро+», повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в галузі.

До складу комплексу входить установка первинної перегонки нафти АВТ-6 потужністю 140 тисяч барелів на добу, на яку припадає близько 47% потужності первинної переробки заводу. За даними співрозмовників агентства, пошкоджень також зазнали резервуари для зберігання нафти та нафтопродуктів, трубопроводи та допоміжне обладнання.

Є ймовірність, що пошкоджено одну з двох основних установок первинної переробки нафти на підприємстві. Саме вони забезпечують сировиною решту виробничих ліній заводу.

За словами джерел Reuters, після попередньої атаки 16 червня Московський НПЗ зупинив роботу, керівництво підприємства сподівалося відновити експлуатацію комплексу «Євро+» у середині тижня. Під час ремонту підприємство працювало приблизно на половині потужності.

Московський НПЗ – один із ключових постачальників палива для столичного регіону Росії. За оцінками експертів, після двох атак поспіль підприємство може не працювати ще кілька днів.