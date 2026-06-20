ЗМІ повідомляють про різке подорожчання бензину в Москві після атак українських дронів на НПЗ

У Московському регіоні різко зросли ціни на бензин, повідомило російське видання «Комерсант» із посиланням на дані «ОМТ-Консалт».

За тиждень вартість АІ-95 у Москві збільшилася майже на два рублі і перевищила 75 рублів за літр, а в Підмосков’ї зростання становило понад три рублі. Аналогічна ситуація спостерігається і з АІ-92, а також із дизельним пальним.

Головною причиною учасники ринку називають систематичні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росії. У травні під атаками опинилися 16 НПЗ, включаючи вісім із десяти найбільших підприємств галузі.

У ніч проти 16 червня безпілотники пошкодили установку Московського НПЗ у Капотні. Вона забезпечує більше від половини потужності заводу, а через два дні підприємство знову зазнало атаки і було змушене зупинити роботу. Московський НПЗ забезпечує близько 40% нафтопереробки регіону й значну частину місцевого ринку пального.

На тлі дефіциту палива деякі мережі АЗС у Росії й окупованому Криму запровадили обмеження на продаж бензину і дизеля. У деяких регіонах заборонено продаж пального в каністри або встановлені ліміти на обсяг заправки одного автомобіля.

Федеральна антимонопольна служба РФ вже зажадала від низки великих мереж АЗС пояснити різке зростання цін.

Експерти попереджають, що дефіцит пального може поширитися на інші регіони, а паливна криза стане одним із чинників прискорення інфляції в Росії у другій половині року.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.