На супутникових знімках видно пошкодження Московського НПЗ у Капотні після українського удару вночі проти 18 червня.

Як вказує Російська служба Радіо Свобода, на фото високої роздільної здатності видно пошкодження резервуарів (зокрема того, кришку з якого зірвало і підняло на десятки метрів вгору) й установки з первинної переробки нафти АВТ-6, а також сліди пожежі в інших частинах НПЗ на ринку «Садовод».

У ніч проти 18 червня українські війська завдали масштабного удару по Росії, зосередивши атаку на Москві і вдруге за два дні завдавши удару по Московському нафтопереробному заводу.

У Генштабі ЗСУ заявили, що на НПЗ зафіксоване влучання і масштабна пожежа – щонайменше п’ять точок горіння. Зокрема, за повідомленням, горіли комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки і резервуарний парк.

Агентство Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомило, що українські сили ударом пошкодили блок переробки нафти «Євро+». До складу комплексу входить установка первинної перегонки нафти АВТ-6 потужністю 140 тисяч барелів на добу, на яку припадає близько 47% потужності первинної переробки заводу. За даними співрозмовників агентства, пошкоджень також зазнали резервуари для зберігання нафти і нафтопродуктів, трубопроводи й допоміжне обладнання.

Раніше українські сили завдавали ударів по Московському нафтопереробному заводу вночі проти 16 червня.

Міністерство оборони Росії заявило, що російська протиповітряна оборона збила 555 українських безпілотників у ніч проти 18 червня, а пізніше уточнило, що російські сили нібито збили 992 безпілотники і чотири ракети за минулу добу.

Московський НПЗ – один із ключових постачальників палива для столичного регіону Росії. За оцінками експертів, після двох атак поспіль підприємство може не працювати ще кілька днів.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.