Російська антимонопольна служба заявила про припинення продажу бензину на маркетплейсах

Російські маркетплейси припинили розміщення повідомлень про продаж бензину, заявила Федеральна антимонопольна служба РФ 22 червня.

Відомство заявляє, що нові заходи спрямовані на боротьбу зі спекулятивним перепродажем бензину та дизелю в умовах зростання цін та перебоїв на ринку.

Зокрема, на платформах Ozon та Wildberries заборонять продаж палива – спроби створити картки для таких товарів блокуватимуть на етапі модерації. Сервіс «Авіто» вже приховав подібні оголошення «на час доопрацювання правил у цій категорії».

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Також у ФАС оголосили про позапланові перевірки великих нафтотрейдерів і доручили регіональним відділенням посилити контроль за постачанням палива сільськогосподарським виробникам.

Внаслідок частих масованих українських атак на НПЗ та паливну інфраструктуру в Росії та на окупованих територіях почалися проблеми з бензином. На автозаправках приватних мереж по всій країні різко зросли ціни на пальне.

На території окупованого Криму продаж бензину повністю зупинили після атаки на портовий логістичний вузол у Керченській протоці.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запровадили обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.