У Тюменській області РФ заявляють про атаку дронів на НПЗ

У Тюменській області Росії українські дрони атакували місцевий нафтопереробний завод, повідомив губернатор регіону Олександр Моор.

Він заявив, що атака була відбита, і що, за попередньою інформацією, завод не постраждав. Регіональне управління МНС Росії доповіло про ліквідацію пожежі на площі 100 квадратних метрів.

Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів, на відео, що з’явилися в телеграм-каналах, видно стовп диму, що піднімається з боку НПЗ. Російське видання Astra також зазначило, що дим піднімається над Тюменським НПЗ.

Раніше повідомлялося, що у Тюменській області, а також у сусідніх областях – Курганській, Челябінській і Свердловській – запровадили режим безпілотної небезпеки. У тюменському аеропорту «Рощино» запровадили обмеження на виліт і прийом рейсів.

Тюменський НПЗ (раніше Антипінський НПЗ) – найбільший незалежний нафтопереробний завод у Росії і єдиний промисловий НПЗ в Уральському федеральному окрузі, писало видання Forbes. Відстань від Тюмені до кордону з Україною – близько двох тисяч кілометрів.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко зазначив, що проєктна потужність переробки підприємства становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

«Взагалі це рекордна відстань ураження українських дронів Deep strike», – прокоментував він удар.

У Генштабі ЗСУ атаку поки не коментували.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.