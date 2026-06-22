Дефіцит пального в окупованому Криму: бензин продають лише держструктурам, Севастополь без вуличного освітлення

Окупаційна влада в Криму призупинила продаж бензину та дизельного пального приватним особам і підприємствам на тлі дефіциту пального. Це сталося після серії українських ударів по нафтовій інфраструктурі РФ.

Сергій Аксьонов, призначений Росією керівник окупованого півострова, оголосив, що з 21 червня автозаправні станції в Криму більше не продаватимуть пальне нікому, крім державних установ.



« Пальне постачатиметься виключно державним органам , відповідальним за підтримання життєво важливих служб і забезпечення безпеки», – заявив Аксьонов у короткому відеозверненні в Telegram, не назвавши термінів відновлення продажу пального.

Раніше пальне відпускали за QR-кодами через месенджер Max, однак 21 червня цю практику скасували.

Російська влада офіційно не пов'язує обмеження з українськими ударами по нафтовій інфраструктурі.

У Севастополі графік тимчасового відключення електрики

У Севастополі теж запровадили низку обмежень на пальне 22 і 23 червня. Про це повідомив призначений Росією очільник міста Михайло Развожаєв.

Також у місті змінюється графік роботи громадського транспорту. Відтепер він курсуватиме лише з 5:30 ранку до 21:00. Пороми не працюватимуть. Пасажирські катери залишаться доступними.

Великі торговельні об’єкти (торговельні центри, супермаркети та гіпермаркети) працюватимуть з 7:00 до 20:00. Невеликі магазини, кіоски та аптеки встановлюватимуть графік роботи на власний розсуд. Кафе та заклади громадського харчування працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Развожаєв також повідомив, що вуличне освітлення не вмикатимуть. Через перевантаження електромереж за межами Севастополя можливе запровадження графіків тимчасових відключень електроенергії. Всі вуличні заходи в місті з 22 червня скасовують.

«Такі дії влади свідчать про те, що ситуація з бензином і дизельним пальним стала критичною . Знищені резервуарні ємності для зберігання пального, бензовозів, які прибувають «сухопутним коридором», стає дедалі менше, а тепер ще й закрили переправу через Керченську протоку. Навряд чи вдасться швидко розв’язати всі ці проблеми», – сказав у коментарі «Крим.Реалії» військовий експерт із Криму, колишній офіцер ЗСУ, ім’я якого редакція не розголошує з міркувань безпеки.

Припинення роботи Керченської поромної переправи 21 червня ще більше ускладнює постачання пального та товарів першої необхідності до Криму, зазначає військовий експерт.

У «Крименерго» повідомили про часткове відключення Північно-Західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів у зв’язку з пошкодженням електромереж. Тривають відновлювальні роботи.

Крим і «далекобійні санкції» проти Росії

Хоча окупаційна влада давно стикається з труднощами щодо належного забезпечення регіону всім необхідним для 2-мільйонного населення, враховуючи воду та продукти харчування, паливна криза опинилася в центрі уваги на тлі останніх подій у війні Росії проти України.



Останніми місяцями українські військові прискорили кампанію ударів безпілотниками середньої дальності по паливозаправниках, які постачають пальне до окупованого Росією українського Криму. Півострів з'єднаний із материковою частиною Росії лише Керченським мостом та приблизно 100-кілометровим коридором окупованої української території.

Крім того, ширша українська кампанія із застосуванням безпілотників була спрямована проти ключових російських нафтопереробних заводів, трубопроводів та пов'язаної інфраструктури. На тлі цих ударів у Криму та окремих регіонах Росії повідомляли про перебої з постачанням пального.

Президент України Володимир Зеленський назвав такі удари «далекобійними санкціями» проти Росії, яка продовжує війну.

У своєму зверненні від 21 червня Зеленський повідомив, що українські сили завдали ударів по «морській логістиці, яка використовується для транспортування нафти в Краснодарському краї [Росії], а також по нафтобазі в тимчасово окупованій Керчі».

«Крім того, успішно були уражені об'єкти військової логістики, а також чотири радіолокаційні станції систем [протиповітряної оборони]... Росія розуміє лише силу, і наша далекобійна сила безумовно працює заради миру », – додав він.

Аксьонов підтвердив, що удари були завдані по Керчі в Криму, стверджуючи, що внаслідок української атаки загинули чотири людини, а ще 28 отримали поранення. Він не уточнив, чи був уражений нафтовий об'єкт у цьому районі.



Російські та українські Telegram-канали опублікували кадри густих чорних стовпів диму, що піднімалися над цією місцевістю. Пожежу також зафіксували супутникові знімки.

Тим часом російські удари безпілотниками та ракетами продовжували завдавати ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, внаслідок чого щонайменше дві людини загинули та ще 14 отримали поранення, серед них шестеро дітей, у Полтавській області.