Командир штурмового полку розповів про військову доцільність ударів по маршрутах до Криму

Командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро «Перун» Філатов, який є одним із ініціаторів спецоперації із ударів дронами по мостах, які з’єднують материкову Україну та Крим, заявив 17 червня в ефірі Радіо Свобода, що ця спецоперація вплинула на ситуації на полі бою.

«У нас завдання просуватися саме на суходолі. І наразі ми зараз завдяки цим діям маємо успіхи в просуванні на Гуляйпільському напрямку. Найближчим часом ми вже висвітлимо, яких ми досягли результатів. Це позитивно впливає на перебіг подій на полі бою», – заявив він у програмі «Свобода Live».

За словами Дмитра Філатова, дії спецоперації були спрямовані на те, щоб «зробити більш безпечним поле бою для особового складу». На уточнювальне запитання, чи реально українським силам повністю заблокувати проїзди до Криму, він відповів, що наразі з тими силами та засобами, які є у двох штурмових полків (1 ОШП та 475 ОШП «CODE 9.2»), це зробити неможливо. Проте, якщо розглядати завдання у площині усієї держави, то з наявністю більшої кількості дронів – «це 100% реально».

Збройні сили України впродовж останніх тижнів активно атакують транспортні шляхи до Криму. Кількох атак зазнав міст у районі Чонгара, рух цією транспортною артерією практично перекритий. У Криму внаслідок проблем із логістикою виник дефіцит палива.