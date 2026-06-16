В окупованому Криму заборонили їзду на мотоциклах у нічний час – нагадує звук дронів

На території Криму з 17 червня до особливого розпорядження заборонено їздити вночі на мопедах, мотоциклах та іншому мототранспорті, повідомила окупаційна влада.

Заборона діятиме з 20:00 до 06:00. Основна мета – «забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних та спеціальних об'єктів».

Радник російського очільника Криму Олег Крючков пояснив, що звуки мопедів заважають роботі вогневих груп, оскільки звуки моторів мототранспорту та безпілотників однакові.

Крим із літа 2022 року атакують українські безпілотники. Вони завдають ударів по військових об'єктах, а також по промислових підприємствах, а також по бензовозах та вантажівках, які перевозять паливо на півострів. З 10 червня, після удару дрона по поїзду Москва – Сімферополь, у Криму припинили рух пасажирських поїздів далекого прямування в нічний час.