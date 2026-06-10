Севастопольська панорама: «практично знищена» чи ні? Що відомо

Що відомо про пожежу у будівлі панорами «Оборона Севастополя 1854–1855» в окупованому Росією Севастополі? Чому вона виникла? І що пошкоджене?

Після ранкової повітряної тривоги в окупованому Севастополі виникла пожежа.

Російський глава міста Михайло Развожаєв заявив, що горить дах будівлі панорами «Оборона Севастополя 1854-1855».

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855» була відкрита у 1905 році – до 50-річчя першої оборони. Автором полотна став Франц Рубо, його вважають основоположником російської школи батального та панорамного живопису. Інша знаменита його робота – панорама Бородінської битви, яка виставлена в музеї в Москві. Над картинами Рубо працював чотири роки. Сюжетом художник обрав день відбиття штурму Малахового кургану 6 (18) червня 1855 року. Будівлю, в якій розмістили полотно, спроєктував військовий інженер Фрідріх-Оскар Енберг. У червні 1942 року внаслідок нальоту німецької авіації та артилерійського обстрілу будівля панорами загорілася. Для порятунку полотна його розрізали на частини, проте зберегти вдалося лише дві третини картини (86 фрагментів). Їх вивезли до Новоросійська, а потім переправили до Москви. Полотно, яке виставляється в будівлі панорами в Севастополі, – робота колективу радянських художників, які відновили картину на основі врятованих фрагментів оригіналу. До 100-річчя першої оборони Севастополя полотно і сама будівля панорами були відтворені, музей був знову відкритий.

Розважаєв пізніше розповів, що пожежі присвоєно четвертий ранг складності, на місці працюють понад 80 осіб.

Чиновник звинуватив у причинах пожежі українську владу.

«Намагаються нищити нашу суть» – Развожаєв

«Ситуація вкрай складна: уже зараз зрозуміло, що Панорама Франца Рубо практично знищена... Варвари й нелюди спеціально били по тому, що нам дороге, намагаючись знищити нашу суть. Тільки повні відморозки могли піти на таке — цілеспрямовано бити по музею. Нас не залякати. Єдине, чого ви домоглися, – це вкотре показали всьому світу своє справжнє варварське обличчя. Севастополь не боїться, Севастополь пам'ятає!» – написав Развожаєв.

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855» розповідає про один із епізодів Кримської війни 1853–1856 років, яка завершилася нищівною поразкою Російської імперії від коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського королівства; війна завершилася підписанням Паризького мирного договору, за яким Чорне море оголошувалося нейтральним, а Росія втрачала право мати там військовий флот і фортеці

При цьому пресслужба Музею оборони Севастополя заявила, що фрагменти оригінального полотна Франца Рубо не були знищені.

«Те, що перебувало в будівлі, – це полотно, написане у 1954 році групою радянських художників із 19 осіб під керівництвом В.М. Яковлєва, а після його смерті – П.П. Соколова-Скаля. Нагадаємо, що у фондовій колекції Музею-заповідника героїчної оборони та визволення Севастополя зберігається 39 врятованих фрагментів пензля Ф.А. Рубо. Справжні фрагменти з умовними назвами «Атака» та «Лівіше Юферова», які повернулися на свою історичну землю, будуть вперше представлені увазі севастопольської публіки на виставці «РУБО. 170» , яка відкривається завтра, 11 червня о 15:00, у кінотеатрі «Україна». Вони були відреставровані в Москві...» – вказано в заяві.

Пізніше з'явилися повідомлення, що споруда повністю вигоріла і є загроза обрушення купола.

Речник очільника Росії Дмитро Пєсков заявив, що атака нібито підтверджує «правильність дій Росії» щодо України.

«Історію не можна перемогти. Такі удари вкотре наголошують на нашій правоті у боротьбі за російські регіони», – сказав Пєсков журналістам.

У російському Міноборони інформацію не коментували.

За Музеєм ховали ППО

Телеграм-канал «Крымский ветер» пише, що неподалік від будівлі панорами розташована низка військових об’єктів РФ: Південна бухта з кораблями, катерами, складами, командний пункт дивізії ППО, штаб авіації ЧФ та центр спецзв’язку.

«За територією Історичного бульвару, на пагорбі між залізничним вокзалом і Панорамою, розташовані 2 вогневі точки зенітних кулеметних установок, що прикривають залізничний вокзал і Південну бухту. З них уже неодноразово відкривали вогонь по БПЛА, внаслідок чого кулі та осколки падали на зупинку громадського транспорту «Залізничний вокзал», що розташована під пагорбом, дивом не поранивши людей. Як ми й казали: криворукі. І тепер ось Панораму підпалили», – стверджують автори телеграм-каналу.

Українські збройні сили інформацію не коментували.

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