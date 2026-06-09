Зупиняли рух пасажирських потягів. Логістичний колапс у Криму?

В анексованому РФ Криму завдано удару по тяговій електропідстанції залізниці та по тепловозу. Рух поїздів паралізовано. Протягом останніх днів було кілька таких українських дронових атак.

Про колапс залізничних перевезень та його значення у зменшенні логістичних можливостей Росії на півострові – розповідають Крим.Реалії.

Російська транспортна компанія «Гранд Сервіс Експрес» повідомляла про тимчасове зупинення планового руху пасажирських поїздів в окупованому Криму.

«Вночі внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено локомотив поїзда №68 Москва – Сімферополь. Пасажири поїзда не постраждали. Загинув помічник машиніста, машиніст тепловоза поранений. Пасажирів усіх поїздів, що перебувають на території Кримського півострова, було евакуйовано», – ідеться в повідомленні.

Про вибухи в селищі Гвардійському повідомляли пізно ввечері в неділю, 7 червня. «У селищі Гвардійському – приліт добрих дронів», – написав український телеграм-канал «Крымский ветер» із посиланням на інформацію від підписника.

Через три години телеграм-канал оприлюднив відео пожежі в селищі на тяговій підстанції залізниці та уточнив подробиці.

«7 червня о 22.57 був приліт по електропідстанції залізниці в селищі Гвардійському. Як повідомили підписники, вибух супроводжувався блакитними іскрами та тріском, довго й сильно горить трансформатор. Зникла електрика щонайменше у всіх, хто живиться від цієї лінії, в інших районах трохи пізніше частково теж відключили», – йдеться в повідомленні.

Уранці «Крымский ветер» опублікував відео вибухів на залізничній електропідстанції, стверджуючи, що влучань БпЛА по об'єкту було щонайменше два.

«Тягова підстанція залізниці призначена для подачі напруги в мережі живлення електропоїздів та інших об'єктів. Там установлені потужні трансформатори, а також перетворювачі змінного струму в постійний. Виведення з ладу тягової підстанції зупинить на деякий час рух усіх поїздів на електричній тязі на цій ділянці. Пересуватися там зможуть тільки тепловози», – пояснив Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу.

8 червня о 02.35 російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) написав у своєму телеграм-каналі, що внаслідок удару «безпілотника по тепловозу пасажирського поїзда сполученням Москва – Сімферополь, за попередніми даними, поранено машиніста, помічник машиниста загинув, пасажири не постраждали».

Інших подробиць підконтрольний Кремлю чиновник не навів.

За даними «Крымского ветра», удару по тепловозу було завдано в селищі Октябрському – там розташована залізнична станція «Елеваторна».

Після цього російська влада анексованого Криму тимчасово зупинила рух пасажирських поїздів на півострові.

У компанії-перевізнику «Гранд Сервіс Експрес» заявили, що поїзди в напрямку з Криму до Росії почнуть рух із Керчі. «До Керчі пасажирів доправлятимуть автобусами. Автобуси заповнюють і відправляють у міру прибуття та черговості відповідно до розкладу потягів», – зазначено в повідомленні.

Українські та російські військові інформацію про удар БпЛА по поїзду та по тяговій електропідстанції не коментували.

Кількість ударів по залізниці зростає

Ударів по залізниці в Криму завдавали і раніше, але тепер вони відбуваються частіше.

Так, минулого тижня Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (позивний «Мадяр») заявив, що в ніч на 4 червня українські безпілотники атакували локомотив у Владиславівці – вузловій залізничній станції на лінії «Джанкой – Феодосія». Також був атакований локомотив біля села Роздольного Совєтського району на сході Кримського півострова.

Пізніше 413 полк Сил безпілотних систем опублікував відео ураження двох військових локомотивів на залізничній гілці Джанкой – Керч.

3 червня ФДП «Відомча охорона залізничного транспорту РФ» опублікувала некролог, в якому повідомлялося, що внаслідок відбиття атаки безпілотного літального апарата на локомотив вантажного поїзда, яка сталася на станції Краснофлотській Кримської залізниці, загинув співробітник відомчої охорони залізничного транспорту.

«Під час виконання службових обов'язків загинув Роман Михайлов, стрілець із супроводження вантажів стрілецької команди станції Тамань Таманського загону Південної філії ФДП ВО ЗТ Росії», – йдеться у повідомленні.

Станція Краснофлотська розташована в селищі Совєтському на залізничній лінії Джанкой – Керч. На цій же лінії розташовані станції Владиславівка і Роздольне, де були атаковані локомотиви.

Удень 8 червня українські телеграм-канали «Крымский ветер» та Exilenova+ із посиланням на власні джерела оприлюднили фотографію ураження локомотива військового ешелону поблизу селища Гвардійського в Криму. Коли саме це сталося, не уточнюють. З фото видно, що це ніч.

Залізниці є лідером серед усіх видів транспорту з перевезення військових вантажів

«Залізниці є лідером серед усіх видів транспорту з перевезення військових вантажів. З ними не можуть суперничати ні автомобільні перевезення, ні морські. Тут варто зазначити, що повністю знищити військовий ешелон досить складно. Ефективніше вивести з ладу його тягу – локомотив. Також ефективними є ураження залізничних об'єктів – тягових підстанцій, релейних шаф, пунктів автоматики. Після таких дій рух поїздів припиняється, іноді на тривалий час», – констатує військовий експерт із Криму.

У списку уражень – усі види транспорту

Об'єкти залізниці не єдині у списку уражень, яких завдають Сили оборони України.

Так, із травня українські військові взяли під вогневий контроль трасу так званого «сухопутного коридору» з Росії до анексованого Криму через окуповані території півдня України.

«Пілоти 1-го корпусу НГУ «Азов» патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення. В об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів – Маріуполь і військові цілі окупантів. Противник використовує українські дороги в місті та його околицях для переміщення особового складу й іншого військового обладнання», – йшлося у повідомленні від 8 травня в телеграм-каналі 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов».

У травні капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у воєнній розвідці України, розповів Крим.Реалії на умовах анонімності, що регулярні удари Сил оборони України по військовій техніці та вантажівках, які перевозять військові вантажі, на трасі «сухопутного коридору» можуть сильно вплинути на боєздатність російських військ у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.

Гряде логістичний колапс для російської армії в анексованому Криму та окупованих територіях півдня

«Перевезення військових вантажів до Криму морським транспортом повністю припинили, за винятком Керченської поромної переправи. Раніше з Новоросійська боєприпаси, техніку та озброєння перевозили на великих десантних кораблях, але з весни 2024 року, коли українські морські дрони стали панувати в Чорному морі, такі перевезення не здійснюються. Крім того, військово-транспортні літаки стали рідше літати на півострів через ризик удару по них як у повітрі, так і на аеродромах. Таким чином, можна сказати, гряде логістичний колапс для російської армії в анексованому Криму та окупованих територіях півдня. І, перш за все, на фронтах, куди менше доправлятимуть боєприпасів, озброєння, пального тощо», – резюмував підполковник запасу ЗСУ.