Паніка на АЗС і порожні полиці: ЗСУ відрізають Крим від Росії

Люди в окупованому Криму з вечора займають черги на заправках у надії, що вранці на півострів заїдуть бензовози, місцева влада дозволить заправитися не лише російським військовим, а й місцевому населенню. Однак 11 червня, наприклад, призначена Кремлем влада окупованого Севастополя заявила, що стояти в чергах на АЗС сенсу немає, оскільки бензовози до міста не доїхали. В ситуації, що склалася, розбиралася телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Паливо не доїжджає до Криму через атаки ЗСУ на російську логістику, що почастішали. Так, у ніч на 11 червня українські військові атакували мости, які з'єднують Крим з окупованою частиною Херсонської області, повідомив призначений Москвою глава регіону Володимир Сальдо.

Під удари потрапили мости через Північно-Кримський канал, автомобільний міст на напрямку Перекоп–Армянськ, а також міст у районі села Ставки. За даними англомовного OSINT-проєкту Malcontent News, в результаті рух було перекрито на всіх мостах, що з'єднують Крим з материковою Україною.

Український командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов в інтерв'ю українському телеканалу «Суспільне» заявив, що ЗСУ вдалося уразити колону з 50 російських вантажівок: «Через те, що було пошкоджено Чонгарський міст, противник сконцентрував дуже велику кількість вантажівок з військовими вантажами по дорозі через Армянськ. Ми змогли завдати ураження по вантажівках, які перевозили як паливо, так і боєкомплекти. Близько 50 автомобілів накопичилося. Частина з них була знищена ».

Окупаційна влада Криму вже пригрозила місцевим жителям кримінальними справами за відеозйомку бензовозів. Незважаючи на це, в анонімних телеграм-каналах з'явилися кілька відеороликів про те, що бензин для військових в окуповані регіони України стали поставляти на цивільних автомобілях.

Командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна найближчим часом ізолює окупований півострів від Росії. За його словами, українські військові продовжать завдавати ударів по логістичних маршрутах.

Британська газета The Guardian, аналізуючи відео з ударами ЗСУ по російській логістиці, вже назвала трасу з Ростова-на-Дону в Крим – «трасою смерті». Ця дорога проходить по окупованих районах України і є головною для постачання російських військ.

Цього тижня в Криму зупинили нічне залізничне сполучення. Сталося це після удару дрона по потягу Москва–Сімферополь. Місцеві жителі стали скаржитися на дефіцит продуктів: з полиць супермаркетів стали зникати крупи і цукор.

Заступник представника президента України в Криму Денис Чистіков в ефірі Радіо NV заявив, що запасів продуктів на півострові вистачить на кілька тижнів. Звідки ця інформація з'явилася, «Настоящее время» запитало у Чистікова в прямому ефірі.

– Звідки у вас з'явилася інформація про те, що запасів продовольства в Криму вистачить усього на кілька тижнів?

– Це була перша реакція окупаційної влади для заспокоєння населення. Вона спрацювала у зворотному напрямку, тому що сам Аксьонов (російський очільник окупованого Криму Сергій Аксенов – ред.) заявляв, що у них постачання продуктів «здійснюється з коліс», і тому тільки наприкінці травня вони відкрили перший логістичний торговий хаб.

Ситуація змінюється з кожним днем. І на даний момент дефіцит продуктів – це більше реакція населення, ніж реальна ситуація . Тому голоду поки не передбачається, і продукція у торгових мережах є. Це більше реакція населення, яка існує з радянських часів, коли якась незрозуміла ситуація – одразу скуповується все.

– Ми бачимо, що у місцевого населення може виникати паніка на тлі ударів українських військових. Українські військові кажуть, що найближчим часом ізолюють Крим від Росії. Що ви порадите робити місцевому населенню в такому випадку?

– Для їхньої особистої безпеки – триматися далі від військових об'єктів, від скупчення російських військовослужбовців на території тимчасово окупованого Криму, дотримуватися всіх правил безпеки.

Друге: якщо є можливість – то виїжджати до рідних за межі тимчасово окупованого Криму.

Також вони можуть повернутися на контрольовану [українською владою] частину України, тому що вони є громадянами України, Україна завжди чекає на них і готова прийняти.

Слід зазначити, що атаки, які здійснюють Збройні сили України, завдаються саме по військових цілях . Російська Федерація вкотре доводить, що вона використовує цивільне населення на окупованих територіях як живий щит. Це була практика в Херсоні і відступу з Херсону. Зараз вони використовують цю практику і на території тимчасово окупованого Криму. Паром використовується впереміш: його використовують для цивільних цілей, там же розбавляють його військовим транспортом, для військових потреб.

Тому акцент на те, що цивільному населенню не можна перебувати поруч із військовими об'єктами, із російськими військовослужбовцями .

Зараз вони намагаються прикриватися цивільним населенням, розміщуються в гуртожитках зі студентами. Така практика є на Північному Криму. А також у південній частині Херсонської області намагаються селитися між цивільним населенням у звичайних будинках.

Це ще раз доводить про те, що Росія продовжує використовувати цивільне населення на окупованих територіях як живий щит .

– Ви кажете, що місцевому населенню можна виїхати на материкову Україну. Якщо Крим дійсно відрізаний від материкової України, якими дорогами тоді виїжджати?

– Російська Федерація, коли відчула, що йде переломний момент, це спроба створити картинку для міжнародного співтовариства, щоб створити тиск на Україну, і Україна зменшила б тиск на збройні сили своїми атаками.

При цьому продовжує функціонувати незаконний Кримський міст, на сьогоднішній день ним можуть користуватися власники легкових транспортів, а також автобуси, які перевозять пасажирів. Так що вільне переміщення залишається і воно ніяк не заблоковане. Тому цивільне населення може спокійно залишати територію тимчасово окупованого Криму .

– Ми бачимо дефіцит палива на півострові. Ви розумієте, чому цей Кримський міст не може забезпечити достатньою кількістю палива, щоб до нього привозили з Росії?

– Кримський міст функціонує виключно тільки для пропуску легкових автомобілів і автобусів, а для бензовозів там категорична заборона на сьогоднішній день.

– Яка мета зараз у українських військових, коли командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді каже, що мета – ізолювати Крим від Росії, що далі?

– Це вже питання до військових. Але ізолювати, обмежити їхні можливості, в тому числі, військової логістики, з паливом. Тут слід зазначити, що на території тимчасово окупованого Криму сьогодні перебуває понад 700 тисяч громадян Російської Федерації, які приїхали сюди після незаконної окупації 2014 року.

Якщо вони вийдуть, ці 700 тисяч, навантаження на територію Криму значно зменшиться, і не буде тих проблем, про які зараз говорить Росія.

Російська Федерація продовжує намагатися завозити туди відпочиваючих. Більшість санаторіїв, пансіонатів зараз передані російським міністерством соціально незахищеному населенню, а також військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Якщо їх обмежити, то ситуація значно покращиться.

Це спланована тактика Російської Федерації, щоб прикриватися цивільним населенням в окупованому Криму.