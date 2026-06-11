Окупований Крим: пожежу в будівлі панорами «Оборона Севастополя» ліквідували через добу

Пожежу на даху будівлі панорами «Оборона Севастополя 1854-1855», яка почалася в окупованому РФ місті близько 4 ранку за московським часом 10 червня, змогли повністю ліквідувати лише до 8 ранку наступного дня. Про це повідомляє російське управління МНС у Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вогонь охопив площу 600 квадатних метрів. В операції брали участь 83 спеціалісти та 22 одиниці техніки. Як заявило відомство, пожежі присвоїли четвертий ранг – найвищий із можливих у Севастополі:

«Гасіння ускладнювалося низкою факторів: високим пожежним навантаженням, складним плануванням приміщень та сильним задимленням. У результаті злагоджених дій рятувальників вдалося винести з палаючої будівлі кілька фрагментів полотна легендарної панорами, які, на жаль, отримали серйозні пошкодження полум’ям і високими температурами», – йдеться в повідомленні.





Підконтрольний РФ голова міста Михайло Развожаєв заявив, що причиною пожежі став кумулятивний заряд безпілотника, який пробив мідну покрівлю будівлі.

«Кумулятивний заряд пропалив мідь історичну, спалахнула подушка, потім парасолька-відбивач, яка правильно світло фокусувала на полотно, вона, звичайно, миттєво спалахнула, почала падати на предметний план. Після цього спалахнуло все внутрішнє оздоблення й сама подушка даху», – пояснив губернатор.

Також він звинуватив українську владу в цій атаці. Українська сторона цю ситуацію не коментувала.

Телеграм-канал «Кримський вітер» пише, що неподалік будівлі панорами розташована низка військових об’єктів РФ: Південна бухта з кораблями, катерами, складами, командний пункт дивізії ППО, штаб авіації Чорноморського флоту й центр спецзв’язку. У російському Міноборони інформацію не коментували.

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У пресслужбі музею заявили, що зараз обстежують будівлю панорами та експонати. Також співробітники музею разом із експертами визначать обсяг необхідних відновлювальних робіт після того, як їм нададуть повний доступ до будівлі.

«Першочерговим завданням стає оцінка стану будівлі та музейних предметів після 29-годинної пожежі», – розповів директор установи Михайло Смородкін.

Панорама «Оборона Севастополя» була створена Францем Рубо на початку ХХ століття. Під час Другої світової війни полотно було фактично знищено та згодом створене заново радянськими реставраторами.

Окупований Крим останнім часом все частіше зазнає ударів українських безпілотників. Через це окупаційна влада змінила розклад руху поїздів у Криму. Призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов 10 червня повідомив, що пасажирські поїзди рухатимуться лише у світлий час доби, натомість нічні поїзди прибуватимуть з Росії до Керчі, а далі пасажирів розвозитимуть автобусами.

Крім того, в Криму триває паливна криза. У Севастополі 10 червня знову скасували вільний продаж бензину.