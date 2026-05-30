Росія витратила 5 тисяч доларів на антинатівську акцію в Севастополі у 2000-х – Білоцерковець

Влада РФ оплачувала проросійські акції в Севастополі у 2000-х, переконаний проукраїнський активіст із Севастополя, депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець. Про це він розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зокрема, за даними Білоцерковця, за одну з антинатівських акцій на Графській пристані в той період заплатили 5 тисяч доларів. Про це стало відомо з «кошторисів», які самі проросійські організації публікували на місцевих форумах під час внутрішніх суперечок.

«Наприклад, в одному з таких документів ми бачили пункт щодо візиту корабля НАТО до Севастополя в межах спільних навчань України та Альянсу. Це військове судно пришвартувалося біля Графської пристані на площі Нахімова – головного причалу міста. У кошторисі було вказано суму в 5 тисяч доларів за те, щоб їхні маргінальні проросійські активісти, одягнені у футболки в кольорах російського прапора, піднялися на борт і сфотографувалися на кораблі НАТО в такому вигляді», – пригадує кримчанин.





Коментуючи окупацію Севастополя й усього півострова в 2014 році, депутат Київради висловив переконання, що більш рішуча реакція України та Заходу могла її зупинити.

«Я вважаю, що це був величезний прорахунок як Державного департаменту та влади Сполучених Штатів у 2014 році, так і європейських лідерів, які недооцінили масштаб загрози. Переконаний, що тоді в Севастополі та Криму окупацію можна було зупинити, навіть рішучими військовими діями – так само, як у 1994 році завдяки рішучим крокам Кучми було припинено «мєшковщину», – каже Білоцерковець.

На його думку, у такому разі війни на Донбасі та повномасштабної агресії можна було б уникнути: «треба було вступати в активну протидію саме тоді».

