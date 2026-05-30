Депутат Київради з Криму: Росія вкладала кошти в окупацію Севастополя з 2005 року

Починаючи з 2005 року, Кремль фінансував роботу російських організацій в Севастополі, розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода севастополець, учасник проукраїнських акцій 2014 року та депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець.

Тоді ж, на його думку, розпочалася гібридна окупація Севастополя Росією.

«З чого все починалося? З 2005 року, коли Росія почала вкладати в діяльність проросійських організацій від 2 до 3 мільйонів доларів щороку. Звідки нам було про це відомо? Річ у тім, що російські та проросійські структури жорстко конкурували між собою за це фінансування», – розповів він.

За словами Білоцерковця, ці організації отримували кошти в «Будинку Москви», який був розташований на центральній площі Нахімова і «фактично був севастопольською філією московської мерії».





«Ще з часів (мера Москви в 1992-2010 роках Юрія – ред.) Лужкова ці гроші офіційно виділяли на підтримку проросійських організацій», – додав депутат Київради.

Водночас, за його оцінкою, рішення ввести війська й захопити півострів Володимир Путін ухвалив після 23 лютого 2014 року, коли зрозумів, що РФ не має належної проросійської підтримки в Севастополі:

«У Севастополі люди не вийшли на підтримку російських ідей, а в Сімферополі переважна більшість мітингувальників були проукраїнськими – це були представники Євромайдану. Саме тоді він усвідомив свою поразку. І що ми побачили вже наступного дня? Російські спецпризначенці Чорноморського флоту фактично захопили будівлю Верховної Ради Криму».

Як РФ окупувала Севастополь і коли почалося захоплення українського міста, дивіться у випуску телепроєкту Крим.Реалії.