Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом після атаки дронів

Дрони, які в повідомленні оперативного штабу Краснодарського краю названі українськими, вночі 21 червня атакували пором «Панагія» на Керченській переправі, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна постраждала.

Поромні перевезення через Керченську переправу зупинені, повідомив оперштаб, рекомендувавши водіям вантажівок користуватися трасою Р-280, яка веде через Ростов-на-Дону, Таганрог та окуповані українські Маріуполь, Мелітополь та Сімферополь.

Внаслідок атаки безпілотників також спалахнув нафтовий термінал у селищі Чушка в Темрюкському районі Краснодарського краю. Крім того, уламки дронів упали ще у двох районах, пошкодивши житлові будинки – в станиці Фастівській Тихорецького району та в станиці Успенській Білоглинського району. Постраждалих немає, уточнили в оперштабі.

Також дрони атакували Керченський півострів на сході Криму, є загиблі та постраждалі, повідомив очільник окупаційної влади Сергій Аксьонов. За його даними, чотири людини загинули, ще 28 поранені, інших подробиць він не навів.

Українські телеграм-канали пишуть, що атакований порт Кавказ, розташований на російському березі, а також морський порт у Керчі. Від місця пожежі в Керчі до Керченського мосту, як зазначається в моніторингових каналах, менше кілометра. Телеграм-канал Astra, який вивчив фотографії, пише, що в Керчі після атаки пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

Українські військові цю атаку поки що не коментували.

Від 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники й ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.