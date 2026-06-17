Крим відрізають від Росії? Нові удари по трасі й логістиці, дефіцит бензину, план ЗСУ

ЗСУ ізолююють окупований Крим від Росії?

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») заявив, що Україна має намір найближчим часом ізолювати окупований Крим від Росії.

Тезу про те, що Крим може перетворитися на острів, повторив і міністр оборони України Михайло Федоров.

Це відбувається на тлі нарощених атак українських військ по трасі «Р-280».

Крим реально ізолювати від Росії?

Наскільки успішними є нові удари по трасі і логістиці російської армії?

Як діятимуть ЗСУ?

Росія готується до оборони Криму?

Черги на АЗС в окупованому Криму

Тим часом у Криму через дронові атаки фіксують дефіцит пального –на заправках черги з авто.

Що кажуть місцеві?

Як реагують на атаки?

Виїжджати з Криму на часі?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Командир 1-го ОШП Філатов пояснив військову доцільність ударів по логістичних маршрутах у Крим

Дмитро «Перун» Філатов, командир Першого окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла, який є одним із ініціаторів спецоперації із ударів дронами по мостах, які з’єднують материкову Україну та Крим, заявив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що ця спецоперація вплинула на ситуацію на полі бою:

«У нас завдання просуватись саме на суходолі. І ми зараз завдяки цим діям маємо успіхи в просуванні на Гуляйпільському напрямку. Найближчим часом ми їх уже висвітлимо, яких ми досягли результатів. Це позитивно впливає на перебіг подій на полі бою».

За словами Дмитра Філатова, дії спецоперації були спрямовані на те, щоб «зробити більш безпечним поле бою для особового складу». На уточнююче запитання, чи реально українським силам повністю заблокувати проїзди до Криму, він відповів, що наразі з тими силами та засобами, які є у двох штурмових полків (1-го ОШП та 475-го ОШП CODE 9.2), це зробити неможливо. Проте, якщо розглядати завдання у площині усієї держави, то з наявністю більшої кількості дронів – «це 100% реально».