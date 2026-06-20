У Криму вночі лунали вибухи, повідомляють, що під ударом була Таврійська ТЕС

В окупованому Криму вночі 20 червня лунали вибухи і постріли мобільних груп ППО, під атаку, ймовірно, потрапила Таврійська ТЕС, повідомляють у кримських телеграм-каналах.

Зокрема, телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на місцевих жителів вже з півночі повідомляв про вибухи у Сімферополі й навколишніх селищах, а також Бахчисарайському районі й Бахчисараї, Красноперекопську, Армянську, Перевальному. Також повітряну тривогу оголошували в Севастополі, повідомляв підконтрольний РФ голова міста Михайло Развожаєв.

Згідно з повідомленнями «Кримського вітру», горить нафтогазове сховище компанії «ТЕС» на північний захід від Бахчисараю, газорозподільна станція біля села Журавлівка на північ від Гвардійського, спостерігається пожежа біля Генічеського мосту на Арабатській стрілці, а також на залізничному в’їзді на завод «Крим». Ця інформація підтверджується супутниковими знімками сервісу NASA FIRMS, що відстежує пожежі.

Крім цього, зафіксоване займання на газорозподільній станції біля села Лохівка Радянського району Криму, а також у районі Таврійської ТЕС поблизу Строганівки Сімферопольського району Криму.

Як повідомляють російські ЗМІ із посиланням на підприємство «Кримнерго», частина Сімферопольського району залишилася без світла. Знеструмлено селища Гвардійське, Комсомольське, Гресівський. У повідомленнях уточнюється, що це пов’язано із пошкодженнями в електричних мережах.

Українські військові цю атаку поки що не коментували.

Від 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники й ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.