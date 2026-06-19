Українське командування підтвердило удари по залізничних мостах у Криму

Сили оборони вночі на 19 червня завдали ударів по низці об’єктів на окупованих територіях і в Росії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в п’ятницю.

Зокрема, за даними командування, уражені залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в окупованому Криму:

«Зазначені об’єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії».

Крім того, штаб звітує про ураження району зосередження російського озброєння та військової техніки в районі окупованого Сєвєродонецька на Луганщині та складу паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі Донецької області. Уражень зазнали також російські пункти управління дронами на окупованих частинах Донеччини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.





Штаб уточнив дані про наслідки удару по Московському нафтопереробному заводу – там, за його даними, уражені комплексна установка переробки нафти, три резервуари РВС-10000 та один резервуар РВС-30000:

«Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін».

Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, напередодні повідомлялося про ймовірний удар у районі станції Владиславівка Кіровського району окупованого Криму.

Також раніше повідомлялося про зупинку руху поїздів до Криму після станції Владиславівка.

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19 червня пресслужба російської «Південної приміської пасажирської компанії» повідомила про тимчасову зупинку руху приміських поїздів на ділянках залізниці Петрово – Владиславівка та Владиславівка – Сім Колодязів в окупованому Криму з неназваних «технічних причин».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».