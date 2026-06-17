«Для росіян починається пекло» – Федоров каже про перетворення Криму на «острів» через удари ЗСУ

Міністр оборони України Михайло Федоров вважає, що найближчим часом унаслідок ударів українських дронів окупований півострів Крим стане ізольованим. Про це очільник військового відомства сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing, оприлюдненому 17 червня.

«Відбувається ізоляція Криму дронами. І найближчим часом виглядає так, що Крим перетвориться на острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян», – сказав Федоров, відзначивши роль у цьому дронів середнього радіусу дії (middle strike).

За його словами, в перші чотири місяці 2026 року Міністерство оборони законтрактувало таких дронів на 300% більше, ніж за весь 2025 рік.

«Ми анонсували логістичний локдаун… Для росіян починається пекло, з яким дуже важко впоратися. І це вікно можливостей у нас є. Логістика перерізається, Крим ізолюється. І це відбивається на сході (ідеться про лінію фронту на Запоріжжі та Донеччині – ред.). Є пряма кореляція між тим, скільки ми б'ємо по логістиці із тим, скільки штурмових дій відбувається на першій лінії», – додав міністр оборони.

В ефірі Радіо Свобода 17 червня командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро «Перун» Філатов підтвердив, що порушення російської логістики на межі Криму та материкової України вже вплинуло на ситуацію на полі бою.

«У нас завдання просуватися саме на суходолі. І наразі ми зараз завдяки цим діям маємо успіхи в просуванні на Гуляйпільському напрямку. Найближчим часом ми вже висвітлимо, яких ми досягли результатів», – заявив Філатов у програмі «Свобода Live».

Збройні сили України впродовж останніх тижнів активно атакують транспортні шляхи до Криму. Кількох атак зазнав міст у районі Чонгара, рух цією транспортною артерією практично перекритий. У Криму внаслідок проблем із логістикою виник дефіцит палива.