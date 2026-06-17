Українське командування звітує про ураження танкера тіньового флоту РФ у Чорному морі

Сили оборони протягом ночі на середу уразили танкер тіньового флоту, об’єкти логістики та військові цілі РФ, заявили Генеральний штаб Збройних сил України 17 червня.

«В акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306). Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється», – йдеться в зведенні.

За даними командування, танкер використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах Росії в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж – 62 002 одиниці.





Крім того, штаб звітує про удари по об’єктах, які російська армія використовує для забезпечення військової логістики й переміщення своїх сил і засобів окупованим півднем України:

«Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області».

Українські військ атакож уразили російські пункти управління на окупованих частинах Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Дніпропетровщини, а також у прикордонній Курській області РФ.

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Міноборони РФ заявляло про збиття 157 українських дронів протягом ночі на 17 червня над низкою російських регіонів, а також окупованим Кримом і акваторією Чорного моря. Російське командування не повідомляло, скільки дронів не вдалося збити й чи були влучання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».