ЗСУ знищили точки запуску дронів армії РФ у Покровську. Деталі від 7-го корпусу ДШВ

Збройні сили України знищили мережу запусків російських безпілотників у Покровську в Донецькій області – їх армія РФ використовувала для атак на українські позиції та логістичні маршрути. Про це повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ, які спільно з 4-м полком Сил спеціальних операцій «Рейнджери» провели операцію.
У результаті у Покровську було вражено шість позицій, серед знищених об'єктів:
- приміщення поблизу міського кафе;
- магазин дитячих товарів;
- будівля бібліотеки;
- зруйнований будинок у приватному секторі Покровська.
За даними українських військових, агресор використовував ці місця як приховані майданчики для запуску дронів.
Раніше 13 червня проєкт DeepState повідомляв про просування противника поблизу Покровська – «червона зона» збільшилася на півночі від міста.
Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу відбулося 30 штурмів.
Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:
У 7-му корпусі ДШВ кореспонденту створеної Радіо Свобода телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» раніше розповіли, що російські війська намагаються перетворити Покровськ на логістичний хаб. Туди стягують і піхоту, і бронетехніку, і артилерію, і ударні дрони для подальших штурмів. Цивільну забудову і бетонні укриття по всьому місту використовують як укриття або позиції для запуску російських дронів. Знайти все це – завдання українських пілотів.
Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 тис. осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська). За твердженнями аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська захопили більшу частину Покровська лише у грудні 2025 року – через 21 місяць після початку фронтальних атак на місто.
В ISW заявляли, що від кінця січня 2026 року не спостерігали доказів дій українських військ у Покровську, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».
Проєкт DeepState на своїй мапі позначив Покровськ як повністю захоплений російськими військами 18 травня.
Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення міста російськими силами і вихід із міста українських військ.