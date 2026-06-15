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Донбас

ЗСУ знищили точки запуску дронів армії РФ у Покровську. Деталі від 7-го корпусу ДШВ

Військові 20-ї бригади «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» готують до запуску важкий дрон «Вампір», Покровський напрямок, листопад 2025 року
Військові 20-ї бригади «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» готують до запуску важкий дрон «Вампір», Покровський напрямок, листопад 2025 року

Збройні сили України знищили мережу запусків російських безпілотників у Покровську в Донецькій області – їх армія РФ використовувала для атак на українські позиції та логістичні маршрути. Про це повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ, які спільно з 4-м полком Сил спеціальних операцій «Рейнджери» провели операцію.

У результаті у Покровську було вражено шість позицій, серед знищених об'єктів:

  • приміщення поблизу міського кафе;
  • магазин дитячих товарів;
  • будівля бібліотеки;
  • зруйнований будинок у приватному секторі Покровська.

За даними українських військових, агресор використовував ці місця як приховані майданчики для запуску дронів.

Покровськ на мапі DeepState 14 червня 2026 року
Покровськ на мапі DeepState 14 червня 2026 року

Раніше 13 червня проєкт DeepState повідомляв про просування противника поблизу Покровська – «червона зона» збільшилася на півночі від міста.

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу відбулося 30 штурмів.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

У 7-му корпусі ДШВ кореспонденту створеної Радіо Свобода телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» раніше розповіли, що російські війська намагаються перетворити Покровськ на логістичний хаб. Туди стягують і піхоту, і бронетехніку, і артилерію, і ударні дрони для подальших штурмів. Цивільну забудову і бетонні укриття по всьому місту використовують як укриття або позиції для запуску російських дронів. Знайти все це – завдання українських пілотів.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 тис. осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська). За твердженнями аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська захопили більшу частину Покровська лише у грудні 2025 року – через 21 місяць після початку фронтальних атак на місто.

В ISW заявляли, що від кінця січня 2026 року не спостерігали доказів дій українських військ у Покровську, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».

Проєкт DeepState на своїй мапі позначив Покровськ як повністю захоплений російськими військами 18 травня.

Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення міста російськими силами і вихід із міста українських військ.

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