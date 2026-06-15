ЗСУ знищили точки запуску дронів армії РФ у Покровську. Деталі від 7-го корпусу ДШВ

Збройні сили України знищили мережу запусків російських безпілотників у Покровську в Донецькій області – їх армія РФ використовувала для атак на українські позиції та логістичні маршрути. Про це повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ, які спільно з 4-м полком Сил спеціальних операцій «Рейнджери» провели операцію.

У результаті у Покровську було вражено шість позицій, с еред знищених об'єктів:

приміщення поблизу міського кафе;

магазин дитячих товарів;

будівля бібліотеки;

зруйнований будинок у приватному секторі Покровська.

За даними українських військових, агресор використовував ці місця як приховані майданчики для запуску дронів .

Раніше 13 червня проєкт DeepState повідомляв про просування противника поблизу Покровська – «червона зона» збільшилася на півночі від міста.

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу відбулося 30 штурмів.

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