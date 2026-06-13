СБУ підтвердила удар по терміналу «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ

Військові Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами спеціальних операцій (ССО) та Головним управлінням розвідки (ГУР) завдали ударів по нафтогазовому терміналу «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ, йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

У відомстві кажуть, що нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» є «найбільшим на півдні РФ комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів».

«Безпілотники СБУ уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу. Пожежі також палають у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури «Таманьнафтогазу». Під удар потрапили й позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт», – зазначили у відомстві.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. У Міноборони РФ наразі цю інформацію СБУ не коментували.

Раніше, 13 червня, російський губернатор Веніамін Кондратьєв писав, що у Краснодарському краї РФ через атаку дронів спалахнула пожежа на морському терміналі. За словами російського чиновника, безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю. За попередніми даними, начебто внаслідок атаки одна особа загинула та троє постраждали.

«Що стосується пожежі, її гасять 96 осіб, задіяно понад 30 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії. На місці продовжують працювати оперативні та спеціальні служби», – повідомив губернатор.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».