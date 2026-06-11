Порт Маріуполя під ударом: Росія втрачає ключовий логістичний хаб на Азові

Сили оборони вивели з ладу порт в окупованому Маріуполі, зробивши його наразі непридатним для військової логістики, повідомив 10 червня 1-й корпус Національної гвардії «Азов». Маріуполь є одним із найважливіших логістичних хабів РФ на окупованій території України. Росія використовувала цей порт для перевезення військових вантажів та вивезення із захоплених територій України збіжжя та вугілля.

Сили оборони вразили об’єкти критичної інфраструктури порту у Маріуполі – і оприлюднили відео на підтвердження.

«Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена», – йдеться в повідомленні 1-го корпусу НГУ «Азов».

Операцію провели спільно з Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, Центром спеціальних операцій «А» та Силами безпілотних систем. Дата проведення операції не повідомляється.

За даними «Азову», на території порту уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також під удар потрапив підсанкційний суховантаж «Lady Augusta», який є частиною тіньового флоту Росії.

Зранку 6 червня телеграм-канали Маріуполя повідомляли про атаку безпілотників та часткове знеструмлення міста.

Згодом того ж дня з'явилися відео, на яких видно полум'я та густий чорний дим, що піднімається над портом у Маріуполі.

9 червня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по порту та знищення там резервуарів з паливом.

Офіцер 1-го корпусу НГУ «Азов» друг «Тесей» розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії, що удар по порту в Маріуполі є одним із серії ударів Сил оборони по логістиці армії РФ у тилових частинах окупованих територій.

«Ми знаємо, що він використовувався у цілях логістики, адже у зв'язку з тим, що ми частіше почали працювати по логістичних сухопутних шляхах, противник почав використовувати більше морські шляхи та залізничні сполучення . У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо такого удару і станом на зараз звісно порт не функціонує, адже були уражені ключові електростанції , що вже були, пункти паливно-масивних матеріалів, а також сама вишка керування з обладнанням радіолокації та спостереження», – пояснив він.

У результаті операції Маріупольський порт залишився без електропостачання, пошкоджено ремонтну та управлінську інфраструктуру порту. Росії доведеться перебудовувати логістичні маршрути, вважає друг «Тесей».

«Станом на зараз на узбережжі Азовського моря, на тимчасово окупованих територіях, противник має лише один функціонуючий порт, який знаходиться в Бердянську, і він змушений його звісно ж навантажувати більшою мірою , а також повертатися до сухопутних логістичних шляхів за допомогою автотранспорту», – каже він.

Крадіжка зерна, вугілля та військовий хаб

Маріупольський морський порт є найбільшим і найглибшим портом на Азовському морі. До повномасштабного вторгнення Росії він входив до числа провідних і найбільш завантажених портів України.

У травні 2022 року, одразу після завершення боїв за місто та проведення первинного розмінування акваторії Росія оголосила про відновлення роботи Маріупольського порту.

Тоді ж з нього вийшло перше судно з вантажем викраденого українського металопрокату.

Порт використовувався, в першу чергу, для вивезення того, що росіяни можуть вкрасти у нас

Після поглиблення каналу порту Росія використовує його як великий логістичний хаб для ввезення будівельних матеріалів для так званого «відновлення» Маріуполя і вивезення з окупованих територій збіжжя та вугілля.

«Маріупольський порт використовувався, в першу чергу, для вивезення того, що росіяни можуть вкрасти у нас – зерно і вугілля. Це основна задача порту була – забезпечення безперебійного вивозу . В принципі, ми фіксуємо, що від двох до п'яти суден кожен місяць виходило з порту, по суті. І фактично це і є основне призначення порту», – розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За даними Центру транспортних стратегій Загальний обсяг перевалки вантажів в окупованих росіянами морських портах Маріуполь та Бердянськ у 2025 році склав 490 тис. тонн.

У серпні 2025-го Росія внесла порт Маріуполя до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден.

Однак туди заходять винятково судна так званого «тіньового флоту» РФ, які маскуються під прапорами третіх країн, або російські цивільні та військові кораблі.

Легальні іноземні компанії бойкотують цей порт, оскільки Україна офіційно оголосила його закритим.

У лютому 2025 року РФ запустила повноцінне залізничне сполучення за маршрутом Ростов-на-Дону – Маріуполь – Волноваха – Донецьк. Воно дозволило з'єднати причальні колії Маріупольського порту з залізничною мережею. Це суттєво пришвидшило логістику постачання палива та боєприпасів для армії РФ.

У липні 2025 року був зафіксований факт використання порту для перекидання бронетехніки, зокрема БМП та танків. Про це повідомляв телеграм-канал Андрющенко Time.

«Вони почали готувати порт до того, щоб в районі колишнього судноремонтного заводу облаштувати військово-морську базу саме логістичного призначення для збереження боєкомплекту , для збереження різноманітних вантажів подвійного та військового призначення. Там ще залізниця підв'язана до порту. І дуже велика логістична точка, тому останнім часом ми фіксували, що росіяни досить сильно працюють і над логістикою, саме залізничною розбудовою з порту. Порт дійсно мав би запрацювати, принаймні, цього літа набагато сильніше», – пояснює Петро Андрющенко.

Контроль Сил оборони над логістикою навколо Маріуполя та виведення з ладу таких ключових елементів цієї логістики, як порт, дають людям на окупованих територіях надію на деокупацію, вважає Петро Андрющенко:

«Люди бачать, що відбувається з портом, розуміють, наскільки це важливо було для росіян, наскільки це було неприступно. Всі ці роки така, знаєте, точка стабільності, по суті, і для росіян точка надії, яку вони використовували з точки зору промоції. І тепер воно закінчилося. І це означає, що принаймні теротично є надія на деокупацію і повернення українського прапора в Маріуполь ».

Міноборони Росії чи ставленики Кремля на окуповані частині Донеччини про удари по порту в Маріуполі не повідомляли.

Наразі залишається невідомим, як скоро Росія зможе відновити чи компенсувати діяльність цього порту.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАСРЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, Whats App або Imo: +380635710657. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.