У МЗС засудили рішення РФ внести окуповані Маріуполь і Бердянськ до переліку портів, відкритих для іноземних суден

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішуче засуджує і вважає нікчемним розпорядження російського уряду від 22 серпня, яким морські порти окупованих українських міст Бердянська й Маріуполя внесли до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден.

У міністерстві наголосили, що таке рішення вважають черговою спробою Росії легалізувати свою окупацію і закріпити незаконний контроль над українськими територіями.

«Зазначене рішення є кричущим порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права… Україна закликає партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти всіх російських фізичних і юридичних осіб, іноземних компаній, у разі їхнього задіяння в комерційній діяльності в морських портах Бердянська й Маріуполя, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться в заяві, оприлюдненій ввечері 25 серпня.

Крім того, у МЗС закликали Міжнародну морську організацію нагадати всім державам-членам про необхідність утримуватися від порушення режиму закритих морських портів на окупованій території України і рекомендувати державам-членам у межах їхньої національної юрисдикції і міжнародних зобов’язань вживати належних заходів щодо суден, які порушують згаданий режим.

«Переконані, що грубе порушення Росією міжнародного права щодо закритих портів на тимчасово окупованій території України вимагає адекватної реакції міжнародної спільноти щодо портів на території Росії, зокрема тих, які задіяні в функціонуванні російської воєнної машини, та запровадження проти них жорстких санкцій», – йдеться в повідомленні.

Бердянськ був окупований на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване.