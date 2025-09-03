Росія відкриває порти Бердянська і Маріуполя для іноземних суден. Якими будуть наслідки?

Російський уряд 21 серпня видав розпорядження, яким відкрив окуповані порти Бердянська і Маріуполя для заходу іноземних суден. МЗС України назвало це рішення черговою спробою Кремля легалізувати окупацію українських територій. Тим часом Росія продовжує днопоглиблювальні роботи в захоплених гаванях та встановлює навігаційне обладнання.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» проаналізував, який реальний ефект може мати таке рішення російського уряду та чи скористаються міжнародні судновласники пропозиціями РФ.

Розпорядженням від 21 серпня російський уряд доповнив свій же документ, виданий у 2014 році. Там згадуються порти, відкриті для заходу міжнародних суден. Тепер до переліку Росія додала два захоплених українських порти на півдні – у Бердянську і Маріуполі.

За день до цього рішення колишній керівник ФСБ Росії, а зараз помічник президента РФ Володимира Путіна і голова Морської колегії Микола Патрушев приїхав до Новоросійська.

Він заявив про плани сформувати в портах Бердянська і Маріуполя сучасні технологічні комплекси. Патрушев додав, що в гаванях тривають днопоглиблювальні роботи, а також встановлене навігаційне обладнання.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів «Новинам Приазовʼя», як окупанти використовують порт у Бердянську зараз.

Це військовий об'єкт. Він був, є і залишиться військовим

«Я не зовсім орієнтуюсь в тому, що там є роботи щодо місткостей під зерно або ще під щось, але точно знаю, що нафтопродукти вони на території порту зберігали. Днопоглиблювальні роботи в порту вони анонсують раз на рік, а от роблять вони їх, чи ні – це питання. Навряд чи, тому що в цьому немає потреби – так часто робити днопоглиблювальні роботи. І порт вони продовжують використовувати під свою рандомну потребу.

Але їм треба привети зброю через море, вони везуть зброю. Якщо оцінювати іншу складову – мілітарну, то значна частина безпілотників або іншого озброєння, яке долітало до окупованої території прицільно, це був якраз порт. Тому що там достатньо мілітарних цілей. Це військовий об'єкт. Він був, є і залишиться військовим», – зазначив він.

«Реконструюють та поглиблюють дно»

Також Росія продовжує використовувати й порт у Маріуполі. Окупаційний директор підприємства «Адміністрація морського порту міста Маріуполя» Олександр Солдатов регулярно дає коментарі російським провладним медіа.

Днопоглиблювальні роботи в порту Бердянська вони анонсують раз на рік, а от роблять вони їх, чи ні – це питання

Він стверджує, що з липня порт почав працювати цілодобово після того, як відновили постачання вантажів залізницею. Також, за словами Солдатова, підприємство має достатньо працівників для роботи, а комунікації відновили майже на 60%.

Керівник «Центру вивчення окупації», колишній радник міського голови Маріуполя, Петро Андрющенко розповів, що судна, які стоять в порту, активно завантажують зерном.

«Стоїть під завантаженням два судна, одне судно вантажиться зерном, тому що воно стоїть під елеватором. Ховають вони його. Одне судно стоїть на причалі з сипучим, його вантажить вугіллям і вони вийдуть. Тобто розкрадання триває. Паралельно з цим було влітку проведено ремонт причалу з сипучим. Там зробили певну реконструкцію для спрощення завантаження, тому що вони вантажать прямо з землі, а іноді прямо з вагонів», – сказав він.

В порту Маріуполя, за словами Андрющенка, також триває днопоглиблення.

«Два земснаряди, це такі спеціальні суди для днопоглиблення, працюють не в акваторії порту, а розчищають взагалі весь фарватер каналу. Це теж демонструє серйозне ставлення. В Бердянську теж почистили фарватер для заходу в порт і певні ремонтні роботи теж ведуться, але там все більше ремонтуються після ударів українськими дронами і ракетами, там є певні ураження», – стверджує він.

Марікполь і Бердянськ були окуповані в 2022 році.

Що робить Україна?

Міністерство закордонних справ України розкритикувало розпорядження російського уряду відкрити захоплені українські порти для міжнародних суден. Речник МЗС Георгій Тихий назвав це рішення «нікчемним».

Міжнародна морська організація визнала закритими окуповані порти й рекомендувала нікому жодної діяльності не проводити там

«Це означає, що воно не несе жодної юридичної сили, воно протизаконне і воно порушує цілу низку норм міжнародного права. Порушує, звісно Резолюції Генеральної асамблеї ООН, які підтверджують територіальну цілісність України, але і також більш предметно Конвенцію ООН з морського права 1982 року, інші міжнародно-правові документи, які регулюють власне свободу мореплавства.

Ще з грудня 2023 року всі українські порти на тимчасово окупованих територіях, закриті українські порти, вважаються такими, в які не можуть заходити іноземні, судна. Бо ці порти офіційно Міжнародна морська організація визнала закритими й рекомендувала нікому жодної діяльності не проводити в цих портах», – пояснив речник.

Крім публічної заяви, МЗС зробило і непублічні кроки. Зокрема, звʼязалося з Міжнародною морською організацією. Дипломати повідомили, що порти Маріуполя і Бердянська залишаються так само закритими і будь-яка активність в них незаконна, каже Георгій Тихий.

РФ намагається приховати діяльність в окупованих портах

«Попросили також Міжнародну морську організацію (ІМО) донести до всіх держав-членів прохання-рекомендацію моніторити будь-які можливі зловживання. Тобто донести також цю позицію до своїх суден під своїм прапором, до судновласників, до страхових брокерів, тобто до всіх, хто в цій чи іншій державі, гіпотетично може бути залучений в цю діяльність.

Попросили їх моніторити також будь-які виключення транспондерів. Ви знаєте, що часто Росія йде на такі кроки, як виключає транспондери або намагається приховати діяльність в цих закритих портах або, наприклад, перевантажувати вантаж з одних суден на інші. Все це було прораховано в нашому запиті. Ми, звертаючись до ІМО, попросили також щоб отаку діяльність потенційно держави-члени моніторили і повідомляли у Міжнародну морську організацію, і Україну, в разі, якщо такі якісь протиправні дії будуть», – розповів речник.

Митні пости і санкції

Утім Росія буде надалі ускладнювати відстеження кораблів та переміщення вантажів, Зокрема, за допомогою митного оформлення, вважає керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко.

«В Маріупольському порту поки що росіяни не облаштували митний пост. Там не можна оформлювати вантажі, які виходять морем. А в Бердянську це вже фактично на фінальній стадії, принаймні оформлення щонайменше. Це означає, що судно зайшло в Бердянський порт, вийшло і йому не треба додатково заходити в інші російські порти для митного оформлення.

Це дуже погана ситуація для нас, як не крути. Санкціями тут не обійтись.

Враховуючи, що санкцій то і немає, з нашого боку, тотально. Коли це станеться, побачимо результат. Але якоїсь надії дуже на це немає», – зауважив він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Повторюють кримський сценарій»

Експерт «Асоціації реінтеграції Криму» Борис Бабін у 2017-2018 роках очолював Постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Він наголошує – зараз з портами Бердянська та Маріуполя Росія повторює той самий сценарій, що і з гаванями окупованого півострова після 2014 року.

Можливо, також буде реакція глобальних морських профспілок, оскільки заходи в такі порти становлять ризики і для членів екіпажу

«Ми розуміємо приблизно, які будуть міжнародні правові наслідки. Перш за все, звісно, це буде обговорювати Міжнародна морська організація, бо грубе порушення міжнародного права. І зрозуміло, що судновласники цивілізованих країн будуть утримуватися в абсолютній більшості від суднозаходів, бо вони будуть тягти для них і санкційні виклики.

Для адміністрації прапору, скоріш за все, вони будуть тягти потребу позбавлення судна відповідного прапору. Також, звісно, ризикованість і протиправність цих суднозаходів вплине на позицію клубів страхування і відповідно на позицію меморандумних портів контролю, які не будуть дозволяти таким суднам, скоріш за все, заходити в порти цивілізованих країн. Можливо, також буде реакція глобальних морських профспілок, оскільки заходи в такі порти становлять ризики і для членів екіпажу. Це, безперечно, буде у випадку будь-якого задокументованого суднозаходу в ці порти», – зазначає він.

«Не вистачає суден під власним прапором»

Бабін вважає, що розпорядження російського уряду має насамперед пропагандистську мету. Росія ще раз хоче закріпити ставлення до портів Бердянська і Маріуполя як до своєї приналежності. Однак, крім цього окупанти фактично визнають, що їм бракує власних суден.

На окупованих територіях зруйновані підприємства, які для окупаційних структур становлять наразі величезне джерело протиправної наживи

«У практичному вимірі такі кроки свідчать про те, що агресору не вистачає суден під власним прапором, під власною реєстрацією для протиправного забезпечення відповідної мілітаризації й незаконної господарської діяльності цих сфер.

Якщо ми кажемо про господарську діяльність, пов'язану з мілітаризацією, то це, в першу чергу, незаконне вивезення аграрної продукції. Імовірно, якщо це Маріуполь – також вугілля і металобрухт. На окупованих територіях зруйновані підприємства, які для окупаційних структур становлять наразі величезне джерело протиправної наживи, розпилу їх на метал, і вивезення цього металу. Тому вони хочуть це робити морем подешевше. Це економічні передумови», – зауважив Бабін.

Крім контролю за міжнародними компаніями, варто посилити тиск на російські морські організації, додав експерт.

«Насамперед має відбуватися санкційний тиск, маємо просувати у третіх юрисдикціях відповідні позиції. Це стосується і суден російських компаній, класифікаційних товариств, такі як Російський морський регістр судноплавства, Російське класифікаційне товариство, яке незаконно забезпечує ці судна, російських страховиків, також клінінгові компанії, які постачають екіпаж на ці судна і є під контрольні агресору», – зазначив він.