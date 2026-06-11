ISW: війська РФ переносять основний тиск зі Слов’янська на Костянтинівку

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті повідомляють, що російські війська, зважаючи на все, роблять напрямком свого основного удару на Донбасі місто Костянтинівку. Раніше найбільшу активність вони виявляли в районі Слов’янська, але не змогли досягти там серйозного успіху, зазначає ISW.

«Російські війська розпочали свій наступ навесні-влітку 2026 року серією механізованих атак у районі Лиману (на північний схід від Слов’янська), що свідчить про те, що російське командування, ймовірно, збиралося приділити пріоритетну увагу наступу на Слов’янськ із північного сходу. Однак російським військам зрештою не вдалося досягти якихось значних успіхів у цьому районі. Ймовірно, російське командування перенесло пріоритет на захоплення Костянтинівки після того, як зіткнулося з труднощами під час просування на Слов’янськ», – йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Росія може досягти тактичних успіхів у цьому районі до кінця літа, але значне просування армії РФ там малоймовірне.

«Російські війська, можливо, досягнуть тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи зможуть здобути оперативні перемоги в районі «поясу фортець» (група укріплених міст Донбасу під контролем України: Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка – ред.) загалом. Російські війська, ймовірно, продовжать проникати на територію Костянтинівки і закріплюватися в окремих районах міста, але при цьому, ймовірно, зазнають значних втрат», – зазначає ISW.

Костянтинівка є однією з ключових цілей Росії в Україні. За даними українського Генштабу, цей напрямок є третім за інтенсивністю російських атак – після Покровського й Гуляйпільського.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії вже кілька тижнів українські військові фіксують російських штурмовиків у різних районах Костянтинівки, одного з ключових вузлів української оборони на Донбасі у «поясі фортець». «Сіра зона» в місті поступово розширюється з листопада минулого року, але закріпитись армії РФ не вдається. Попри це, агресор уже майже знищив Костянтинівку керованими авіабомбами, артилерією і дронами. «Дорогу життя» до міста – головну логістичну артерію гарнізону ЗСУ – російські війська постійно атакують, вказують Донбас Реалії.

У травні видання Financial Times писало, що військове командування переконало очільника РФ Володимира Путіна, що російські війська зможуть захопити весь Донбас до кінця осені. Водночас аналітики й медіа дедалі частіше говорять про перелом на фронті на користь України.