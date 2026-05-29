«Ворог вже фіксується по всьому місту». Ситуація у Костянтинівці погіршується

Російська армія знову просунулась на південь від Костянтинівки – про це увечері 27 травня повідомив проєкт DeepState.

За даними аналітиків, агресор захопив селище Бересток та території біля нього. «Кишеня» на південь від міста, де, з огляду на мапу, були позиції українських військових, таким чином звузився – агресор впритул підходить до міста з південного боку.

У DeepState додали, що ситуація у самому місті погіршується, армія РФ повторює там тактику просочування.

«Ворог збільшує контроль території навколо міста, затягується в навколишні села для закріплення і накопичення, а звідти пробує залазити в саме місто і фіксується в різноманітних його точках. Одночасно з цим Костянтинівку рівняють з землею і перетворюють місто в руїну, яку неможливо буде в результаті утримувати », – підсумували аналітики.

«Ситуація вкрай складна, ворог вже фіксується практично по всьому місту, йдеться не про суцільний контроль, а про постійні інфільтрації та одиночні вилазки ДРГ та малих груп у різних районах», – написав у своєму телеграм-каналі український військовослужбовець із позивним «Мучной» 28 травня.

За його даними, паралельно армія РФ знищує КАБами весь вузол оборони навколо міста, щоб створити умови для подальшого просування.

Вранці 29 травня Генштаб повідомив про 16 атак армії РФ на напрямку – він у трійці лідерів за інтенсивністю бойових дій.

Вимоги Росії щодо територіальних поступок не відповідають ситуації на полі бою, йшлося в звіті Інституту дослідження війни (ISW) від 13 травня. Таким чином аналітики прокоментували, зокрема, дані Financial Times, що високопоставлені російські командири переконали президента РФ Володимира Путіна в можливості захоплення всієї Луганської та Донецької областей до осені 2026 року.



У звіті 21 травня ISW зазначив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.