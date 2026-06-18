Активіст в окупованому Криму повідомив про зміну політики «Єдиної Росії» щодо кримських татар

У відділенні російської партії «Єдина Росія» в окупованому Криму напередодні осінніх виборів депутатів до Держдуми РФ змінили політику щодо кримських татар – тепер партія агресивно намагається залучати кримських татар до своїх лав. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив один із кримськотатарських громадських діячів на умовах анонімності.

За його інформацією, примусу до вступу до «Єдиної Росії» особливо зазнають кримські татари, які працюють у бюджетній сфері.

Активіст нагадав, що після окупації Криму кримське відділення російської правлячої партії сформували з членів «Партії Регіонів», її керівник Володимир Константінов також залишився незмінним. При цьому «Єдина Росія» на півострові не була надто охоча працювати з кримськотатарською спільнотою через її бойкот псевдореферендуму про окупацію Криму в 2014 році.





«Але перед виборами до Держдуми, які відбудуться у вересні цього року, політика партії влади щодо кримських татар різко змінилася, тепер на бюджетників чиниться тиск з метою залучення їх до лав партії. Багато хто відмовляється і звільняється з роботи. Наприклад, через це вже півроку не працює кримськотатарська бібліотека у Білогорську – там не залишилося співробітників, звільнилася єдина кримськотатарська журналістка з газети «Сільська новина», яка пропрацювала там довгі роки. Таких прикладів чимало», – розповів громадський діяч.

На його думку, таким чином російська партія влади має кілька цілей. По-перше – її рейтинг серед некорінного населення Криму падає: люди не хочуть вступати в партію, яка «своїми рішеннями погіршує їхнє життя з кожним днем»:

«Ось партійні функціонери і звернулися на політично «неоране поле». По-друге, відчуваючи, як земля йде з-під ніг, «Єдина Росія» хоче забруднити якнайбільше кримських татар участю в їхній партії, яку багато українських політиків вважають злочинною і навіть терористичною організацією».

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Третьою причиною співрозмовник журналістів назвав усвідомлення російської влади, що в разі військової деокупації Кримського півострова кримські татари виступлять там проукраїнською силою.

«Єдина Росія» намагається внести розбрат у кримськотатарській спільноті. Їм не зрозуміти, що кримські татари краще втратять роботу, ніж підуть до лав партії влади країни-окупанта», – додав він.

Переслідування та репресії в анексованому Криму є прямим продовженням та проявом тривалості геноцидної політики Росії, спрямованої на знищення кримськотатарського народу, заявила президія Меджлісу в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня.