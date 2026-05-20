У мерії Петербурга назвали затримання за прапор кримських татар «непорозумінням»

Керівників дитячого кримськотатарського ансамблю «Нефіс» із окупованого Криму затримали в Петербурзі тому, що поліцейські відреагували на «символіку екстремістської організації», щоб не допустити «великого лиха», заявив голова комітету з міжнаціональних відносин мерії Петербурга Олег Капітанов, повідомляє видання «Ротонда».

Він зазначив, що прапор кримських татар, через який 17 травня були затримані трьох людей, не заборонений юридично, але викликає у поліцейських питання «через асоціативний ряд і поєднання кольорів» (блакитного та жовтого – це також схоже і на кольорову гаму прапора України, який юридично в Росії теж не заборонений). Капітанов назвав затримання «непорозумінням» і сказав, що міська влада співпрацюватиме з ансамблем.

Ансамбль приїхав до Петербурга на гастролі із Сімферополя, це вже не перша така поїздка. Під час екскурсії Петропавлівською фортецею діти сфотографувалися в національних костюмах, з прапорами Росії, Криму та кримських татар у руках. Після цього поліцейські затримали трьох осіб, у тому числі керівницю ансамблю Севіле Халілову та голову кримськотатарського товариства Петербурга при Будинку національностей Радіона Есмедляєва. Ніч вони провели у відділку поліції, щодо них склали протоколи про несанкціонований мітинг та демонстрацію екстремістської символіки. Затриманих 18 травня привезли до суду, на той час справа вже викликала значний резонанс після публікацій у пресі. Суд повернув протоколи поліцейським.

Один із затриманих, Радіон Есмедляєв, сказав «Ротонді», що поліцейські «переборщили, але виконували свою роботу». Севіле Халілова сказала «Фонтанці», що для неї головною компенсацією буде, якщо влада публічно оголосить прапор кримських татар законним.

Повідомлялося, що діти мали виступити перед жителями блокадного Ленінграда, кадетами та курсантами, а також учасниками війни Росії проти України. Цей виступ був скасований, але ансамбль уже після суду виступив у парку «Росія – моя історія». Для дітей в адміністрації організували екскурсію до Петергофа та вручили їм подарунки.

Прапор кримських татар використовується кримськотатарськими національними організаціями, включно із забороненим окупаційною владою Меджлісом кримськотатарського народу, цей прапор не визнаний у Росії екстремістським, отже, не заборонений.