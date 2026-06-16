Родичі кримчанина Асана Янікова, ув’язненого в Росії, повідомили, що його госпіталізували

Жителя окупованого Криму Асана Янікова, засудженого російським судом до 15 років позбавлення волі в справі кримських мусульман, етапували з в’язниці «Володимирський централ» до лікарні. Про це громадському об’єднанню «Кримська солідарність» повідомила його сестра Фатіме Янікова з посиланням на лист до родичів іншого в’язня, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

З моменту етапування у «Володимирському централі» зв’язок Асана з сім’єю практично відсутній – останній лист від нього вони отримали в березні, розповіла Янікова:

«Про його нинішній стан здоров’я практично нічого не знаю. Після того, як мені повідомили про госпіталізацію Асана, я направила запити начальнику УФСВП по Володимирській області та керівництву установи з проханням повідомити про стан здоров’я мого брата та його місце перебування».

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За словами родичів, проблеми зі здоров’ям Асан мав ще до арешту. Він страждає на хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту.

27 березня 2019 року російські силовики здійснили в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема, представників громадського об’єднання «Кримська солідарність». Тоді затримали понад 20 кримськотатарських активістів. Їх звинуватили в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», яка визнана в Росії терористичною, але діє без обмежень в Україні та на рівні національних законодавств в багатьох країнах світу.

18 березня 2023 року суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок п’ятьом активістам об’єднання «Кримська солідарність». Кримськотатарські активісти Акім Бекіров, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов отримали по 14 років позбавлення волі, Ескендер Сулейманов та Асан Яніков – по 15 років колонії у справі кримських мусульман.