В Україні вперше повідомили про підозру судді з Криму через примусовий продаж землі на півострові

В Україні вперше повідомили про підозру судді підконтрольного РФ міського суду окупованої Феодосії Олені Тимохіній, через її рішення про примусовий продаж земельної ділянки громадян України в окупованому Криму – на це звернула увагу правозахисна організація «Регіональний центр прав людини», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Суддя виносила рішення щодо позовів окупаційної адміністрації Феодосії про примусовий продаж земельних ділянок громадян України, які не отримали російські паспорти. Свої рішення вона обґрунтовувала положенням російського законодавства, яке забороняє іноземцям володіти земельними ділянками у так званих «прикордонних територіях» Криму, визначених Указом Президента РФ № 201», – йдеться в повідомленні.





Як зазначають правозахисники, під таким приводом суддя винесла щонайменше 29 подібних судових рішень щодо ділянок 26 громадян України. В результаті судові пристави ініціювали примусові торги, на яких ділянки могли бути придбані спочатку охочими громадянами РФ, а згодом – російською адміністрацією Феодосії.

В одному з таких випадків земельну ділянку у селищі Орджонікідзе придбала громадянка РФ, внаслідок чого громадянина України було позбавлено права власності на неї. Останнього визнали потерпілим у кримінальному провадженні, додають в організації.

Публічних коментарів Тимохіної у цій справі наразі немає.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України російська влада посилила процес вилучення майна. 2023 року Константінов заявив про «націоналізацію» понад 2500 об’єктів. До цього переліку увійшли активи бізнесмена Ігоря Коломойського, будинок Меджлісу кримськотатарського народу та квартири дружини президента України Олени Зеленської.

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У свою чергу, Україна та міжнародна спільнота розглядають ці дії як незаконне привласнення власності, що порушує міжнародне право. Київ неодноразово наголошував, що після повернення Криму під контроль України всі акти «націоналізації» будуть анульовані, а майно – повернуто власникам.

Найчастіше російська влада заявляє, що кошти, отримані від продажу «націоналізованого» майна, підуть на підтримку учасників війни проти України.

З 1 вересня 2025 року в Росії та окупованому Криму набули чинності нові критерії для вилучення земельних ділянок, які визнають безхазяйними. Підставою для вилучення є: відсутність будівель та їх реєстрації у встановлені терміни; захаращення більше ніж половини ділянки сміттям чи відходами; аварійний стан будівель; заростання території бур’янами, а також інші порушення, які власник не усуває.