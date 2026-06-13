«Весь завод розбили» – в Армянську після удару дронів горить «Кримський титан»

Українські дрони атакували завод «Кримський титан» у місті Армянську в окупованому Криму, повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).

Унаслідок удару, завданого в ніч на 13 червня, на підприємстві розпочалася сильна пожежа, виробництво зупинене. «Кримський титан», наголосив Бровді, виробляє сировину для виготовлення пороху, ракетного палива та вибухівки.

Призначений Росією голова адміністрації Армянська Василь Теліженко написав на своїй сторінці у «ВКонтакті» про «аварійну ситуацію» на «Кримському титані».

Подробиць Теліженка не навів, але запевнив жителів, що «всі служби, задіяні в ліквідації, виконують завдання щодо усунення аварії». «Перевищення гранично допустимих норм концентрації речовин немає», – додав він.

Український канал «Кримський вітер» пише, що у місцевих пабліках жителі скаржаться на запах сірки в Армянську. «Весь завод розбили. 23 прильоти було», — цитує телеграм-канал один із постів. При цьому джерела «Кримського вітру» повідомили, що тих, хто працював на підприємстві, не евакуювали – «сказали сидіти до кінця робочої зміни».

«Кримський титан» – найбільше в Східній Європі підприємство з виробництва діоксиду титану.