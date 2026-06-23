ISW: удари України змусили Росію до «складних рішень» щодо ППО

Ударні операції України змусили Росію ухвалювати «складні рішення» щодо розподілу своїх обмежених ресурсів протиповітряної оборони, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Посилення Україною ударних операцій на великі й середні відстані ставить додаткові вимоги до систем протиповітряної оборони в оперативному і глибокому тилу Росії, що ускладнює завдання російської ППО, зважаючи на величезну територію і значну кількість об’єктів, які Росія мусить захищати… Українські удари, що вивели з ладу російські радіолокаційні станції ППО протягом останніх місяців, ймовірно, також сприяють нездатності Росії адекватно відбивати удари навіть у районах із посиленим протиповітряним захистом», – йдеться в повідомленні.

Проблеми в роботі російської системи ППО, зокрема навколо Москви, виявила масована атака ЗСУ 18 червня, під час якої було уражено і, ймовірно, тимчасово виведено з ладу нафтопереробний завод у Капотні.

Як зазначала телевізійна й онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії), попри «ешелоновану» структуру цієї оборони й кілька «кілець» ППО навколо Москви, про які неодноразово розповідала російська влада, кілька дронів змогли дістатися заводу. Їх не змогли збити ані комплекси ППО «Панцир» на підльоті до Москви, ані мобільні групи вже в самому місті, які використовували ПЗРК типу «Ігла», а також автомати Калашникова.

Видання The Telegraph повідомив 22 червня, що Росія передислокувала систему ППО «Панцир» із невказаного району лінії фронту і встановила її на вежі поблизу Московського нафтопереробного заводу. Видання зазначило, що на фото переміщеної системи видно, що з одного її боку є лише дві зі стандартних шести пускових ракет, що свідчить про те, що Росія може страждати від нестачі ракет-перехоплювачів «Панцир».

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.