Лавров: США відходять від ролі «об’єктивного посередника» у врегулюванні війни РФ проти України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати більше не є «об’єктивним посередником» у своїх зусиллях щодо припинення війни РФ в Україні.

«Що стосується Сполучених Штатів, то, судячи з їхніх дій, вони, схоже, відмовляються від претензії на роль об’єктивного посередника і натомість дотримуються курсу на посилення санкційного тиску на Росію», – заявив Лавров 23 червня у Москві.

Раніше голова МЗС Росії також заявив, що Москва готова відновити мирні переговори з Україною з того місця, де вони були зупинені. Він зазначив, що параметри політико-дипломатичного регулювання нібито були обговорені та погоджені на Алясці на саміті президентів США і РФ майже рік тому.

Ця заява Лаврова пролунала на тлі обмежень на продаж бензину в Росії після українських атак по російських НПЗ.



Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.