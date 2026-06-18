Зеленський каже, що Трамп налаштований посилити тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив 18 червня про «хороші» зустрічі на саміті «Групи семи» (G7) у Франції та про готовність лідера США Дональда Трампа тиснути на Росію задля наближення миру. Про це Зеленський сказав, відкриваючи засідання Української контактної групи з питань оборони в штаб-квартирі НАТО, передає кореспондентка Радіо Свобода.



«Президент Сполучених Штатів дуже чітко налаштований на посилення тиску на Росію, щоб покласти край цій жахливій війні, яку Росія розв'язала проти України та всієї Європи. Це також спільна позиція всіх лідерів G7… У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію в умови, за яких дипломатія стане єдиним вибором», – зазначив Зеленський.



Президент України наголосив, що рівень перехоплення нею дронів сягає 90 відсотків, але проблемою залишається балістика.



«Сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий спільний крок. У нас є певні технології. У Німеччини є певні технології. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду про поєднання цих можливостей. В Україні є компанія, яка здатна виробляти балістичні ракети», – зазначив, не розкриваючи подробиць, Володимир Зеленський. Український лідер анонсував зустрічі на рівні безпекових радників і закликав інші країни долучатися до цих зусиль.



Президент підкреслив необхідність зміцнити захист України від балістики до приходу зими, а також наголосив на важливості негайних закупівель зброї у США в межах ініціативи PURL.



«Коли ми знаємо, що Росія готує масований удар по Україні, і можемо отримати необхідні ракети за день до цієї атаки – це допомагає рятувати життя. Тому час має значення… Ми чули, що деякі країни та компанії хотіли б оголосити про свої внески до програми PURL на саміті в Анкарі. Але до нього ще кілька тижнів. Давайте ухвалимо ці важливі рішення вже тут, на цій зустрічі, щоб поставити зброю, необхідну для захисту», – підкреслив Зеленський.

Президент США Дональд Трамп 17 червня заявив, що не виключає відновлення санкцій проти Росії через її війну проти України. У відповідь журналісту, який запитав про таку ймовірність, очільник Білого дому заявив, що «ми це розглядаємо».

Президент США назвав свої недавні розмови з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним «добрими» й підкреслив, що обидва лідери прагнуть мати можливість мирного врегулювання.

Дональд Трамп водночас відмовився відповідати на запитання, чи покладає на президента Росії більшу відповідальність за продовження війни в Україні, оскільки не вважає це доречним у межах дипломатичного процесу.