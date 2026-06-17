Після російського удару по Києву 15 червня рятувальники вже другий день встановлюють аварійне накриття над Успенським собором Києво-Печерської лаври, щоб захистити його від дощів та подальших руйнувань. За словами фахівців, найбільшу небезпеку зараз становить волога. Вона проникла у стіни, дерев'яні конструкції та іконостаси, а повноцінна реставрація може тривати щонайменше рік.
У Києво-Печерській лаврі повідомляють, що вдалося оперативно евакуювати унікальні предмети з Успенського собору, однак постраждали самі іконостаси та настінний живопис. Загалом пошкодження зафіксували на 19 об’єктах заповідника.
Як рятують Свято-Успенський собор після російського удару по лаврі (фоторепортаж)
Після російського удару по Києву 15 червня рятувальники вже другий день встановлюють аварійне накриття над Успенським собором Києво-Печерської лаври, щоб захистити його від дощів та подальших руйнувань. За словами фахівців, найбільшу небезпеку зараз становить волога. Вона проникла у стіни, дерев'яні конструкції та іконостаси, а повноцінна реставрація може тривати щонайменше рік.
Форум